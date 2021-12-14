Защитник "Динамо" Миколенко перейдет в европейский клуб зимой - СМИ
Переговоры о трансфере 22-летнего защитника находятся в завершающей стадии.
Защитник национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Миколенко может сменить место работы в зимнее межсезонье, сообщает издание Meta-Ratings.
По информации источника, 22-летний футболист близок к тому, чтобы продолжить карьеру в одном из топ-чемпионатов. Клуб и чемпионат, с которым ведет переговоры "Динамо" при этом не называется.
Сообщается, что стороны находятся на финальной стадии переговоров и о переходе будет объявлено в ближайшее время.
В то же время, телеграм-канал "Динамо Киев Inside" сообщает, что речь идет об английском "Эвертоне".
Сумма перехода украинского футболиста на данный момент не озвучивается. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.
Виталий Миколенко является воспитанником киевского "Динамо": за основную команду он выступает с 2017 года. С 2018 года футболист регулярно вызывается в национальную сборную Украины.
Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, что Виталий Миколенко может стать игроком "Дженоа", который тренирует экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Помимо Миколенко итальянские СМИ сообщали, что в "Дженоа" может перейти и еще один украинец — Александр Зинченко, выступающий за "Манчестер Сити".
Ранее бывший главный тренер ФК "Динамо" Киев Александр Хацкевич рассказывал о том, что полузащитник команды Виктор Цыганков был близок к переходу в мадридский "Атлетико". Белорусский специалист не понимает, почему переход 24-летнего футболиста в мадридский клуб сорвался, но допускает, что одной из причин было несоответствие стилю игры команды Диего Симеоне.