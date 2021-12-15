"Динамо" получит 23 млн евро за трансфер Виталия Миколенко в "Эвертон", — СМИ

На защитника киевского клуба также претендовала итальянская «Рома», но ее предложение не убедило руководство «Динамо».

Появились подробности трансфера защитника ФК "Динамо" Киев Виталия Миколенко в "Эвертон". 22-летний футболист перейдет в клуб из Ливерпуля за 23 млн евро, сообщает румынский сайт Рlaysport.

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В ближайшее время о трансфере объявят официально, и воспитанник киевлян присоединится к команде, выступающей в АПЛ.

Сообщается также, что на игрока претендовала и итальянская "Рома", однако руководство "волков" было готово заплатить за его переход чуть меньше — до 18 млн евро.

По мнению авторов Telegram-канала "Динамо Киев Inside", трансфер Миколенко в "Эвертон" выглядит вполне логичным. В своей недавней публикации канал напомнил о партнерских отношениях братьев Суриков с владельцем "Эвертона" Алишером Усмановым.

Отмечается, что британские скауты наблюдали за футболистом на протяжении нескольких сезонов, а представители клубов неоднократно обсуждали возможный трансфер.

"Обычно в этом бизнесе все может решаться двумя способами — стремительным и долгоиграющим. Здесь — второй случай. Товар должен был созреть, но не испортиться. Время подошло. Евросезон окончен", — подытоживают выступления защитника за "Динамо" авторы публикации, также отмечая, что сейчас позиция слева в защите для команды не самая проблемная.

Во многом этот переход объясняется еще и тем, что у тренера "Эвертона" Рафаэля Бенитеса не сложились отношения с Люкой Динем, который был основным левым защитником и даже носил капитанскую повязку до появления у руля команды испанского специалиста.

По данным "Динамо Киев Inside", в 2012 году Усманов даже мог стать владельцем "Динамо". Братья Суркисы провели успешные переговоры с холдингом USM, принадлежащим Усманову. Стоимость продажи киевского клуба могла составить 400 млн долларов. "Аудиторские и финансовые службы холдинга олигарха, тщательно проверив активы, дали добро на покупку. Сделка сорвалась за день до подписания", — отмечается в публикации.

Сообщается, что "Динамо" не было продано российскому бизнесмену из-за звонка некоего политика с Банковой, который посоветовал Усманову не спешить с покупкой "Динамо".

Ранее Фокус сообщал, что Виталий Миколенко присоединится к "Эвертону" после нового года, поскольку трансферное окно в Английской Премьер-Лиге открывается с 1 января.