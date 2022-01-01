По маршруту Киев - Ливерпуль. "Эвертон" объявил о переходе украинца Миколенко

Британские СМИ сообщают, что за переход игрока чемпион Украины получит 17 млн фунтов.

Английский футбольный клуб "Эвертон" объявил о переходе украинского футболиста Виталия Миколенко. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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Контракт между 22-летним футболистом и клубом из Ливерпуля рассчитан на 4,5 года. Виталий Миколенко стал первым трансфером "Эвертона" в зимнее трансферное окно.

При этом, официально сумма трансфера не сообщается, но ВВС сообщает о том, что за украинского футболиста "Эвертон" заплатил 17 миллионов фунтов.

Комментируя свой переход в "Эвертон", Виталий Миколенко не скрывает, что исполнил свою профессиональную мечту.

"Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Английский футбол — это то место, где зародилась игра, и я думаю, что Англия очень хорошо подойдет для моей игры.

Мне 22 года, но я не чувствую себя молодым человеком. У меня есть опыт игры на европейском уровне, и я надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться как игрок.

Я очень рад возможности сыграть перед нашими болельщиками в составе "Эвертона". Я видел несколько последних игр на "Гудисон Парк", и они были невероятными.

Это невероятные фанаты, перед которыми я чувствую большую ответственность", — сказал Миколенко клубной пресс-службе.

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Ливерпульский клуб по этому поводу даже опубликовал поздравление с Новым годом для украинских болельщиков на украинском языке.

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При этом, Миколенко отмечает, что одной из главных задач сейчас для него будет изучение языка и адаптация в новом коллективе.

"Я чувствую себя прекрасно сейчас, и для меня очень важно общаться с командой, менеджментом и болельщиками. Для этого мне нужно выучить язык и понять культуру этого города, этой страны и этого клуба. Я сделаю все, что в моих силах. Я верю, что здесь, в" Эвертоне ", с учетом традиций и амбиций клуба, я буду расти как личность и как игрок", — заключил украинский защитник.

В основном составе "Динамо" Виталий Миколенко выступал с 2017 года. За четыре года футболист сыграл в 132 матчах, в которых забил 7 мячей и отдал 20 результативных передач. Миколенко был основным левым защитником в национальной сборной Украины, вместе с которой дошел до 1/4 финала Евро-2020.

Ранее Фокус рассказывал, что за трансфер Виталия Миколенко в "Эвертон", "Динамо" получит 23 миллиона евро.