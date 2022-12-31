$75 млн на рік: Кріштіану Роналду перейшов у клуб із Саудівської Аравії (фото)

За даними журналістів, Роналду до останнього відкладав підписання контракту із саудівським клубом, чекаючи на пропозиції з Європи. Але тепер кар'єру на топрівні власника колекції із п'яти "Золотих м'ячів" можна вже назвати завершеною.

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Колишній футболіст "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Ювентуса" та "Спортінга" Кріштіану Роналду на два роки підписав контракт із клубом із Саудівської Аравії "Аль-Наср". За контрактом португальський нападник зароблятиме 75 млн доларів за сезон. Керівництво саудівського клубу підтвердило угоду.

"Це більше, ніж історія. Цей контракт не лише надихне наш клуб на досягнення ще більших успіхів, а й усю нашу лігу, нашу країну та майбутні покоління — хлопчики та дівчатка стануть найкращими версіями самих себе", — йдеться у повідомленні "Аль-Насра".

Презентація Роналду як новий гравець очікується в суботу, 31 грудня, перед матчем з командою "Аль-Халідж".

[ + – ] Кріштіану Роналду з футболкою "Аль-Насра"

Через кілька тижнів після Чемпіонату світу в Катарі Роналду був у статусі вільного агента, що супроводжувалося різними припущеннями.

Повідомляється, що Роналду до останнього відкладав підписання контракту із саудівським клубом, чекаючи на пропозиції від європейських команд. Такої не було, і тепер кар'єру на топрівні п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" можна вже назвати завершилася.

У новому клубі Роналду нададуть широкі повноваження, ще йому приділяється роль посла саудівського клубу після завершення ігрової кар'єри у 2024 році.

Раніше Фокус повідомляв, що контакт із клубом із Саудівської Аравії зробить Роналду найвисокооплачуванішим футболістом. За даними журналістів іспанської Marca, контракт Роналду оцінювався у 200 млн євро за сезон.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду опублікував перше фото після програшу на ЧС-2022.