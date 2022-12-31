$75 млн в год: Криштиану Роналду перешел в клуб из Саудовской Аравии (фото)

По данным журналистов, Роналду до последнего откладывал подписание контракта с саудовским клубом, ожидая предложения из Европы. Но теперь карьеру на топ-уровне обладателя коллекции из пяти "Золотых мячей" можно уже назвать завершенной.

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Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Ювентуса" и "Спортинга" Криштиану Роналду на два года подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Наср". По контракту, португальский нападающий будет зарабатывать 75 млн долларов за сезон. Руководство саудовского клуба подтвердило сделку.

"Это больше, чем история. Этот контракт не только вдохновит наш клуб на достижение еще больших успехов, но и всю нашу лигу, нашу страну и будущие поколения — мальчики и девочки станут лучшими версиями самих себя", — говорится в сообщении "Аль-Насра".

Презентация Роналду в качестве нового игрока ожидается в субботу, 31 декабря, перед матче с командой "Аль-Халидж".

[ + – ] Криштиану Роналду с футболкой "Аль-Насра"

Спустя несколько недель после Чемпионата мира в Катаре Роналду находился в статусе свободного агента, что сопровождалось разными предположениями.

Сообщается, что Роналду до последнего откладывал подписание контракта с саудовским клубом, ожидая предложения от европейских команд. Такового не последовало, и теперь карьеру на топ-уровне пятикратного обладателя "Золотого мяча" можно уже назвать завершившейся.

В новом клубе Роналду предоставят широкие полномочия, еще ему отводится отводится роль посла саудовского клуба по завершении игровой карьеры в 2024 году.

Ранее Фокус сообщал, что контакт с клубом из Саудовской Аравии сделает Роналду самым высокооплачиваемым футболистом. По данным журналистов испанской Marca, контракт Роналду оценивался в 200 млн евро за сезон.

Напомним, что Криштиану Роналду опубликовал первое фото после проигрыша на ЧМ-2022.