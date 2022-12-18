Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022: Месси повторил достижение Марадоны (видео)

Прежде в коллекции титулов Лионеля Месси не хватало только Кубка мира. Триумф аргентинской сборной в Катаре, возможно, сделал его лучшим футболистом в истории этой игры.

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В воскресенье, 18 декабря, в Катаре состоялся финал 22-го по счету чемпионата мира по футболу. Действующий чемпион сборная Франции противостояла Аргентине. Как правило, в финальных матчах команды проявляют, возможно, чрезмерную осторожность, ведь судьбу всего турнира может решить малейшая ошибка. И редкий финал бывает зрелищным, со множеством голов и голевых моментов. Но этот был один из таких — с камбэком на 82-й минуте и серией пенальти. Аргентинцам все же удалось завоевать свой третий титул чемпионов мира в серии пенальти.

[ + – ] Лионель Месси

Матч состоялся на стадионе "Лусаил", обслуживала его бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком.

[ + – ] Польский судья Шимон Марциняк

Финальный матч был примечателен противостоянием Лионеля Месси, для которого катарский Чемпионат мира, судя по всему, стал последним в карьере, и французского нападающего Киллиан Мбаппе.

[ + – ] Килиан Мбаппе

Француз в свои 23 года сыграл уже в двух главных матчах мировых футбольных форумов и после уходящей эпохи Месси/Роналду, скорее всего, станет одним из главных действующих лиц мирового футбола.

[ + – ] Лионель Месси и Килиан Мбаппе

Лионель Месси открыл счет на 24-й минуте, уверенно реализовав пенальти, назначеный в ворота Уго Льориса за фол Усмана Дембеле на Анхеле ди Марии.

В контратаке на 36-й минуте Алексис Макалистер прорвался по флангу и отдал передачу на дальнюю штангу, и соавтор первого гола ди Мария удвоил преимущество.

На 80-й минуте Франция отквитала один мяч. Мбаппе реализовал пенальти за фол Николаса Отаменди на Коло Муани.

Едва аргентинцы успели развести с центра поля, как французы отыгрались. Кингсли Коман отобрал мяч у аргентинца, прошел по флангу и отдал передачу в центр, где все тот же Килиан Мбаппе после скидки нанес точный удар в касание.

Основное время завершилось вничью 2:2. На 109-й минуте овертайма Месси вывел Аргентину вперед, добив мяч в сетку после того, как Уго Льорис отразил мяч после удара Лаутаро Мартинеса.

Однако французы вновь отыгрались, на 118 минуте Франция вновь сравняла. Мбаппе сделал хет-трик, вновь реализовав пенальти.

Итог чемпионата решался в серии послематчевых пенальти, героем которого стал вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес, а антигероем 22-летний Орельен Тчуамени, который промахнулся. Счет серии пенальти 4:2.

Напомним, сборная Хорватии переиграла Марокко в матче за третье место. Счет первого тайма 2:1 в пользу Хорватии не изменился за 90 минут матче. Для хорватов это уже второе подобное достижение: на Кубке мира во Франции-98 хорватская сборная разгромила Германию 3:0.

Ранее Фокус сообщал, что Лионель Месси, как и его легендарный соотечественник Диего Марадона, помог национальной команде пробиться во второй финал Кубка мира. В полуфинале Месси раздавал передачи и благодаря его ассисту Хулиан Альварес сделал дубль.