Аргентина обіграла Францію у фіналі ЧС-2022: Мессі повторив досягнення Марадони (відео)
Насамперед у колекції титулів Ліонеля Мессі не вистачало лише Кубка світу. Тріумф аргентинської збірної у Катарі, можливо, зробив його найкращим футболістом в історії цієї гри.
У неділю, 18 грудня, у Катарі відбувся фінал 22-го за ліком чемпіонату світу з футболу. Чинний чемпіон, збірна Франції, протистояла Аргентині. Зазвичай у фінальних матчах команди виявляють, можливо, надмірну обережність, адже долю всього турніру може вирішити найменша помилка. І рідкісний фінал буває видовищним, з безліччю голів та гольових моментів. Але цей був один із таких — із камбеком на 82-й хвилині та серією пенальті. Аргентинцям таки вдалося завоювати свій третій титул чемпіонів світу в серії пенальті.
Матч відбувся на стадіоні "Лусаїл", обслуговувала його бригада арбітрів із Польщі на чолі із Шимоном Марциняком.
Фінальний матч був примітним протистоянням Ліонеля Мессі, для якого катарський Чемпіонат світу, судячи з усього, став останнім у кар'єрі, і французького нападаючого Кілліана Мбаппе.
Француз у свої 23 роки зіграв уже у двох головних матчах світових футбольних форумів і після епохи Мессі/Роналду, що минає, швидше за все, стане однією з головних дійових осіб світового футболу.
Ліонель Мессі відкрив рахунок на 24-й хвилині, впевнено реалізувавши пенальті, призначений у ворота Уго Льоріса за фол Усмана Дембеле на Анхелі ді Марії.
У контратаці на 36-й хвилині Алексіс Макалістер прорвався флангом і віддав передачу на дальню штангу, і співавтор першого голу ді Марія подвоїв перевагу.
На 80-й хвилині Франція відіграла один м'яч. Мбаппе реалізував пенальті за фол Ніколаса Отаменді на Коло Муані.
Щойно аргентинці встигли розвести з центру поля, як французи відігралися. Кінгслі Коман відібрав м'яч у аргентинця, пройшов флангом і віддав передачу в центр, де той же Кіліан Мбаппе після знижки завдав точного удару в дотик.
Основний час завершився внічию 2:2. На 109-й хвилині овертайму Мессі вивів Аргентину вперед, добивши м'яч у сітку після того, як Уго Льоріс відбив м'яч після удару Лаутаро Мартінеса.
Проте французи знову відігралися, на 118-й хвилині Франція знову зрівняла. Мбаппе зробив хет-трик, знову реалізувавши пенальті.
Підсумок чемпіонату вирішувався у серії післяматчевих пенальті, героєм якого став воротар Аргентини Еміліано Мартінес, а антигероєм 22-річний Орельєн Чуамені, який схибив. Рахунок серії пенальті 4:2.
Нагадаємо, збірна Хорватії переграла Марокко у матчі за третє місце. Рахунок першого тайму 2:1 на користь Хорватії не змінився за 90 хвилин матчу. Для хорватів це друге подібне досягнення: на Кубку світу у Франції-98 хорватська збірна розгромила Німеччину 3:0.
Раніше Фокус повідомляв, що Ліонель Мессі, як і його легендарний співвітчизник Дієго Марадона, допоміг національній команді пробитися до другого фіналу Кубка світу. У півфіналі Мессі роздавав передачі та завдяки його асисту Хуліан Альварес зробив дубль.