Аргентина обіграла Францію у фіналі ЧС-2022: Мессі повторив досягнення Марадони (відео)

Насамперед у колекції титулів Ліонеля Мессі не вистачало лише Кубка світу. Тріумф аргентинської збірної у Катарі, можливо, зробив його найкращим футболістом в історії цієї гри.

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У неділю, 18 грудня, у Катарі відбувся фінал 22-го за ліком чемпіонату світу з футболу. Чинний чемпіон, збірна Франції, протистояла Аргентині. Зазвичай у фінальних матчах команди виявляють, можливо, надмірну обережність, адже долю всього турніру може вирішити найменша помилка. І рідкісний фінал буває видовищним, з безліччю голів та гольових моментів. Але цей був один із таких — із камбеком на 82-й хвилині та серією пенальті. Аргентинцям таки вдалося завоювати свій третій титул чемпіонів світу в серії пенальті.

[ + – ] Ліонель Мессі

Матч відбувся на стадіоні "Лусаїл", обслуговувала його бригада арбітрів із Польщі на чолі із Шимоном Марциняком.

[ + – ] Польський суддя Шимон Марциняк

Фінальний матч був примітним протистоянням Ліонеля Мессі, для якого катарський Чемпіонат світу, судячи з усього, став останнім у кар'єрі, і французького нападаючого Кілліана Мбаппе.

[ + – ] Кіліан Мбаппе

Француз у свої 23 роки зіграв уже у двох головних матчах світових футбольних форумів і після епохи Мессі/Роналду, що минає, швидше за все, стане однією з головних дійових осіб світового футболу.

[ + – ] Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе

Ліонель Мессі відкрив рахунок на 24-й хвилині, впевнено реалізувавши пенальті, призначений у ворота Уго Льоріса за фол Усмана Дембеле на Анхелі ді Марії.

У контратаці на 36-й хвилині Алексіс Макалістер прорвався флангом і віддав передачу на дальню штангу, і співавтор першого голу ді Марія подвоїв перевагу.

На 80-й хвилині Франція відіграла один м'яч. Мбаппе реалізував пенальті за фол Ніколаса Отаменді на Коло Муані.

Щойно аргентинці встигли розвести з центру поля, як французи відігралися. Кінгслі Коман відібрав м'яч у аргентинця, пройшов флангом і віддав передачу в центр, де той же Кіліан Мбаппе після знижки завдав точного удару в дотик.

Основний час завершився внічию 2:2. На 109-й хвилині овертайму Мессі вивів Аргентину вперед, добивши м'яч у сітку після того, як Уго Льоріс відбив м'яч після удару Лаутаро Мартінеса.

Проте французи знову відігралися, на 118-й хвилині Франція знову зрівняла. Мбаппе зробив хет-трик, знову реалізувавши пенальті.

Підсумок чемпіонату вирішувався у серії післяматчевих пенальті, героєм якого став воротар Аргентини Еміліано Мартінес, а антигероєм 22-річний Орельєн Чуамені, який схибив. Рахунок серії пенальті 4:2.

Нагадаємо, збірна Хорватії переграла Марокко у матчі за третє місце. Рахунок першого тайму 2:1 на користь Хорватії не змінився за 90 хвилин матчу. Для хорватів це друге подібне досягнення: на Кубку світу у Франції-98 хорватська збірна розгромила Німеччину 3:0.

Раніше Фокус повідомляв, що Ліонель Мессі, як і його легендарний співвітчизник Дієго Марадона, допоміг національній команді пробитися до другого фіналу Кубка світу. У півфіналі Мессі роздавав передачі та завдяки його асисту Хуліан Альварес зробив дубль.