Месси в шаге от повторения подвига Марадоны: Аргентина вышла в финал ЧМ-2022 (фото, видео)

Лионель Месси, как и его почивший легендарный соотечественник, помог сборной пробиться уже во второй финал чемпионатов мира. В полуфинальной встрече он буквально "уничтожил" защитника хорватов Йошко Гвардиола, трансферная стоимость которого оценивается в 60 млн евро.

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Капитана сборной Аргентины Лионеля Месси обвинили в "буллинге" защитника Йошко Гвардиола и других футболистов Хорватии, которых он "запугал" своей игрой в полуфинальном матче.

Благодаря победе 3:0 аргентинцы стали первыми финалистами ближневосточного Чемпионата мира.

[ + – ] Слезы Луки Модрича после матча

На 34-й минуте нападающий "Ман Сити" Хулиан Альварес заработал пенальти, который Месси реализовал, на 39-й все тот же Альварес забил второй гол после обыгрыша нескольких соперников.

За 20 минут до конца матча тот же аргентинский дуэт поставил точку в противостоянии. Нападающему оставалось только подставить ногу после сольного прохода Месси и передачи.

[ + – ] Проход и пасс Месси

По завершении матча некоторые фанаты отметили третий гол, который практически создал Месси.

"Да он просто унизил Гвардиола, несколько раз в течение десяти секунд. Это буллинг", — написал один из пользователей.

Другой возразил: "Гвардиол — хороший защитник. Очень хороший. Но Лионель Месси его просто уничтожил. Уничтожил".

[ + – ] Страница Йошко Гвардиола на Transfermarkt

Защитник Йошко Гвардиол выступает за клуб "РБ Лейпциг", а его трансферная стоимость оценивается в 60 млн евро.

[ + – ] Голевая передача Месси

Это был третий ассистент Месси в Катаре.

Он также делит первую строчку в списке бомбардиров с французом Киллианом Мбаппе. У обоих — по пять мячей, правда, три своих мяча аргентинец забил с пенальти.

[ + – ] Сборная Аргентины поздравляет своего капитана

Тень Марадоны

Месси близок к тому, чтобы на закате карьеры повторить достижение еще главной аргентинской футбольной легенды Диего Марадоны, который играл в двух финалах чемпионата мира и один из них выиграл.

Месси, которого Гари Линекер назвал копией Марадоны, тоже помог своей команде пробиться уже во второй финальный матч. На бразильском мундиале 2014 года немцы оказались сильнее латиноамериканцев, а вот в следующее воскресенье, 18 декабря, у Месси будет возможность добавить к Копа Америка еще и Кубок мира.

[ + – ] Тренер Аргентины Лионель Скалони поздравляет Месси

Доха на ночь стала Буэнос-Айресом

После победы Аргентины над Хорватией Доха, по меньшей мере на ночь, превратилась в маленький Буэнос-Айрес. Болельщики оживленно праздновали выход команды в финал, теперь у аргентинцев есть возможность стать трехкратными чемпионами мира.

[ + – ] Аргентинцы в Катаре

В финале их ждет победитель пары Франция – Марокко. Фаворитом считаются французы, но марокканцы в Катаре преподнести уже немало сюрпризов.

Напомним, что в четвертьфинальном матче сборная Нидерландов благодаря хладнокровно разыгранному штрафному перевела выяснение исторических споров с Аргентиной в овертайм. В дополнительное время забитых мячей не было, а в серии пенальти точнее были аргентинцы.

Ранее Фокус сообщал, что на стадионе в Катаре умер уже второй журналист. О смерти фотографа местного издания стало известно в день, когда на том же стадионе "Лусаил" серьезно пострадал охранник, упавший с трибуны.