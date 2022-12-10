Несподіване Марокко: визначено півфінальні пари ЧС-2022

Збірна Марокко стала першим в історії чемпіонатів світу представником Африки, кому вдалося дістатися 1/2 фіналу.

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За підсумками чотирьох чвертьфіналів ЧС-2022 у Катарі до півфіналу турніру вийшли Хорватія, Аргентина, Марокко та Франція. І вже визначено хто з ким і коли гратиме. Про це пише Daily Mail.

13 грудня Аргентина зіграє з Хорватією, наступного дня 14 грудня Франція зустрінеться з Марокко.

Найнесподіванішим учасником півфіналів є Марокко. Африканська збірна дісталася півфіналу, не пропустивши жодного м'яча від гравців суперників і "вибила" Португалію з ЧС-2022 з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив форвард Юссуф Ен-Несірі.

Хавбек збірної Марокко Соф'ян Буфаль після перемоги над збірною Португалії заявив, що це був "божевільний день".

"Божевільний день. Ми живемо уві сні і не хочемо прокидатися. Все, що у нас є, ми заслужили. Це ще не кінець. Залишилися півфінал і фінал", — сказав Буфаль.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду розплакався після поразки національної команди від Марокко.

[ + – ] Кріштіану Роналду розплакався після поразки збірної Португалії

Для 37-річного Роналду цей чемпіонат світу став п'ятим у кар'єрі. Він забивав на кожному мундіалі.

А щодо матчу між збірними Англії та Франції у чвертьфіналі чемпіонату світу, то Англія програла Франції з рахунком 1:2 і залишає турнір.

Для англійської національної команди це вже сьомий виліт історії на стадії чвертьфіналу чемпіонатів світу. Одним із найнапруженіших моментів матчу між Англією та Францією став пенальті, який невдало виконав Гаррі Кейн. М'яч, відбитий форвардом, відлетів над брамою.

Чемпіонат світу в Катарі не сходить із перших сторінок таблоїдів не лише через спортивні сенсації, а й через скандальні події. Так, просто на трибунах під час матчу Чемпіонату світу з футболу між Аргентиною та Нідерландами 9 грудня помер відомий спортивний журналіст Грант Уол.