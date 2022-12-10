"Його вбили": журналіст зі США помер на стадіоні під час ЧС-2022

Грант Вол втратив свідомість у пресложі. Медики діагностували зупинку серця, а його брат підозрює вбивство.

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Відомий спортивний журналіст Грант Вол (Grant Wahl) помер на стадіоні в Катарі під час матчу Чемпіонату світу з футболу між Аргентиною та Нідерландами 9 грудня. Подробиці стали відомі виданню Deutche Welle.

За інформацією джерел, Грант Вол вирушив висвітлювати матч чвертьфіналу на спортивній арені "Лусаїл" у місті Доха і знепритомнів у ложі для преси. Парамедики провели серцево-легеневу реанімацію і забрали журналіста, щоб пізніше оголосити про смерть пацієнта через зупинку серця.

У листопаді Грант Вол потрапив у міжнародний скандал, коли його не пустили на перший матч збірної США в Катарі через підтримку ЛГБТ-спільноти. Журналіст заявив, що охорона зупинила його на вході та попросила переодягнути футболку із зображенням веселки, оскільки місцеві звичаї забороняють гомосексуальні стосунки. За словами Гранта Вола, його відпустили через 25 хвилин, а пізніше керівництво FIFA та служби безпеки вибачилися.

Брат Гранта, Ерік Вол, який є гомосексуалом, передбачає вбивство. Він заявив, що журналіст був здоровим, але отримував серйозні погрози.

"Я не вірю, що мій брат щойно помер. Я вірю, що його вбили. І я просто прошу про будь-яку допомогу", — висловився Ерік Вол.

Сайт ABC 7 зазначає, що у своєму подкасті, проведеному 6 грудня, Грант Вол скаржився на погане самопочуття і тиск у грудях. За словами журналіста, нещодавно він звернувся до клініки при медіацентрі ЧС-2022, підозрюючи бронхіт. Лікар дав випити сироп від кашлю та ібупрофен (протизапальний засіб), після чого пацієнтові стало краще. Грант Вол також скаржився на великі навантаження, сильні переживання і недосипання, які "зламали" його тіло.

Федерація футболу США підтвердила смерть Гранта Вола у віці 48 років. Вона зазначила, що покійний майже 30 років, з 1990-х, висвітлював розвиток футболу у Сполучених штатах ще до утворення Вищої футбольної ліги чи Вищої професійної жіночої ліги.

"Уся футбольна сім'я США вбита горем, дізнавшись, що ми втратили Гранта Вола. Тут, у Сполучених Штатах, пристрасть Гранта до футболу та прагнення підвищити його авторитет у нашому спортивному ландшафті відіграли важливу роль у підвищенні інтересу до нашої прекрасної гри та повазі до неї", — написала пресслужба у Twitter.

З 1996 року Грант Вол працював у журналі Sports Illustrated, присвячений футболу та баскетболу. У 2020 році він залишив видання, щоб розпочати сольну кар'єру. Він запустив шоу подкастів Futbol with Grant Wahl, а також написав кілька книг.

Аргентина обіграла Нідерланди у чвертьфіналі ЧС-2022. Команди показали гідну гру, а результат гри вирішила серія пенальті.