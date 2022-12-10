"Его убили": журналист из США умер на стадионе во время ЧМ-2022

Грант Уол потерял сознание в пресс-ложе. Медики диагностировали остановку сердца, а его брат подозревает убийство.

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Известный спортивный журналист Грант Уол (Grant Wahl) скончался на стадионе в Катаре во время матча Чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Нидерландами 9 декабря. Подробности стали известны изданию Deutche Welle.

По информации источников, Грант Уол отправился освещать матч четвертьфинала на спортивной арене "Лусаил" в городе Доха и потерял сознание в ложе для прессы. Парамедики провели сердечно-легочную реанимацию и унесли журналиста, чтобы позже объявить о смерти пациента из-за остановки сердца.

В ноябре Грант Уол попал в международный скандал, когда его не пустили на первый матч сборной США в Катаре из-за поддержки ЛГБТ-сообщества. Журналист заявил, что охрана остановила его на входе и попросила переодеть футболку с изображением радуги, поскольку в местные обычаи запрещают нетрадиционные отношения. По словам Гранта Уола, его отпустили через 25 минут, а позже руководство FIFA и службы безопасности принесли ему извинения.

Брат Гранта, Эрик Уол, который является гомосексуалистом, предполагает убийство. Он заявил, что журналист был здоров, но получал серьезные угрозы.

"Я не верю, что мой брат только что умер. Я верю, что его убили. И я просто прошу о любой помощи", — высказался Эрик Уол.

Сайт ABC 7 отмечает, что в своем подкасте, проведенном 6 декабря, Грант Уол жаловался на плохое самочувствие и давление в груди. По словам журналиста, недавно он обратился в клинику при медиацентре ЧМ-2022, подозревая бронхит. Врач дал выпить сироп от кашля и ибупрофен (противовоспалительное средство), после чего пациенту стало лучше. Грант Уол также жаловался на большие нагрузки, сильные переживания и недосыпания, которые "сломили" его тело.

Федерация футбола США подтвердила смерть Гранта Уола в возрасте 48 лет. Она отметила, что покойный около 30 лет, с 1990-х, освещал развитие футбола в Соединенных штатах еще до образования Высшей футбольной лиги или Высшей женской профессиональной лиги.

"Вся футбольная семья США убита горем, узнав, что мы потеряли Гранта Уола. Здесь, в Соединенных Штатах, страсть Гранта к футболу и стремление повысить его авторитет в нашем спортивном ландшафте сыграли важную роль в повышении интереса к нашей прекрасной игре и уважении к ней", — написала пресс-служба в Twitter.

С 1996 года Грант Уол работал в журнале Sports Illustrated, посвященный футболу и баскетболу. В 2020 году он покинул издание, чтобы начать сольную карьеру. Он запустил шоу подкастов Futbol with Grant Wahl, а также написал несколько книг.

Аргентина обыграла Нидерланды в четвертьфинале ЧМ-2022. Команды показали достойную игру, а исход игры решила серия пенальти.