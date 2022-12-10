ЧМ-2022: Аргентина обыграла Нидерланды в ¼ финала Чемпионата мира в серии пенальти

Сборная Аргентины сыграет с Хорватией в полуфинале Чемпионата мира по футболу, который пройдет 13 декабря.

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Аргентина обыграла в серии послематчевых пенальти Нидерланды в 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре со счетом 4:3. Мартинесу удалось отбить удары ван Дейка и Бергейса.

Игровое время завершилось вничью 0:0, но в серии послематчевых пенальти победу одержала аргентинская сборная. На 35-й минуте счет открыл бразильский защитник Науэль Молина после передачи Лионеля Месси. Месси также удалось забить гол с пенальти во втором тайме и удвоить преимущество Аргентины.

На 83-й минуте нападающий Нидерландов Ваут Вегхорст отыграл один мяч, после чего оформил дубль после розыгрыша штрафного.

Таким образом Аргентина сыграет в полуфинале с Хорватией, которая раннее одержала победу над Бразильцами.

[ + – ] Аргентина обыграла Нидерланды

Под конец игры на стадионе произошли две потасовки. Сначала на 88-й минуте между футболистами случилась стычка из-за того, что Леандро Паредес сбил Натана Аке, а затем пнул мяч по направлению к скамье нидерландцев. Затем спортсмены толкали друг друга после свистка о завершении основного времени.

Напомним, что пресс-атташе сборной Бразилии сбросил со стола кошку во время пресс-конференции на Чемпионата мира по футболу 2022. Данный поступок провоцировал волну недовольства среди присутствующих в зале репортеров.

Ране Фокус также писал о том, что Криштиану Роналду пригрозил уехать с Чемпионата мира 2022. Журналисты сообщают, что, уходя с поля во время матча с Южной Кореей, Роналду выругался в адрес главного тренера сборной Португалии.

Еще мы сообщали, что во время матча между сборными Португалии и Уругвая, на поле выбежал мужчина в футболке с символом Супермена и с надписью "Спасите Украину". Инцидент произошел на 51-й минуте матча. Мужчина проник на поле держа в руках радужный флаг в поддержку ЛГБТ.