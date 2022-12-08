Пресс-атташе сборной Бразилии сбросил со стола кошку во время пресс-конференции на ЧМ

Поступок пресс-атташе вызвал возглас у присутствующих в зале репортеров.

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Сотрудник пресс-службы Бразилии оскандалился на Чемпионате мира по футболу после того, как грубо сбросил со стола кошку, которая забралась туда во время пресс-конференции нападающего "Реала" и сборной Бразилии, 22-летнего Винисиуса-младшего, пишет Mirror.

Винисиус разговаривал с журналистами, когда катарская кошка забралась на стол, уставленный микрофонами и записывающими устройствами, и спокойно уселась там. Пока футболист отвечал на вопросы журналистов перед четвертьфинальным матчем сборной Бразилии и Хорватии, пресс-атташе гладил кошку. Однако в какой-то момент он потерял терпение к любознательному животному, поднял его двумя руками за шерсть и сбросил со стола.

В толпе раздались ошеломленные вздохи, даже сам Винисиус не ожидал подобного поступка и выглядел очень удивленным. Чтобы сгладить инцидент, пресс-аташе обратился к залу с предложением задать следующий вопрос. Винисиус быстро повернулся к нему и не мог не расхохотаться, когда провинившийся мужчина пожал плечами и заявил, что это лучший способ продолжить пресс-конференцию в обычном режиме.

Футболист надеется, что кошка, невольно ставшая звездой СМИ, будет в дальнейшем талисманом для его страны.

В соцсетях подобный поступок сотрудника пресс-службы подвергся критике.

"Я всегда был большим поклонником сборной Бразилии, но теперь я хочу, чтобы они никогда не выигрывали чемпионат мира по футболу. Нет уважения обидчикам", "Почему,? Кот затмил твой образ? Кот был тихим..!", "Издеваются над животными, издеваются над людьми. Отвратительные личности", "WTF, очевидно, кот был дружелюбным, он мог бы просто взять кота и положить его на землю….", – пишут в комментариях.

[ + – ] Кошка наблюдает за пресс-конференцией бразильского нападающего Фото: Getty Images

Напомним, в феврале этого года футболист лондонского "Вест Хэма" Курт Зума веселился со своим братом Иоанном и не подозревал, что шутка с пинком кота может выйти за пределы личного пространства. Он взял своего бенгальского кота и ударил его ногой, как футбольный мяч, из-за чего животное пролетело через всю кухню. Таким было наказание за разбитую вазу.

Попавшее в Сеть видео не на шутку разозлило общественность, и спортсмен очень сильно поплатился. ОН потерял контракт с Adidas и заплатил штраф в размере 250 тысяч фунтов стерлингов, а актриса и известная зоозащитница Брижит Бардо подала на него в суд.