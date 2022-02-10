Бриджит Бардо подала в суд на футболиста Курта Зуму, пнувшего кота

Бриджит Бардо намерена добиться исключения Зумы из сборной Франции

27-летний футболист сборной Франции и игрок британского клуба West Ham United Курт Зума потерял контракт с Adidas и заплатил штраф в размере 250 тысяч фунтов стерлингов клубу за то, что пнул свою бенгальскую кошку за разбитую вазу. А теперь известная зоозащитница Бриджит Бардо подает на него в суд. Об этом пишет Daily Mail.

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Также страховая компания Vitality приостановила спонсорство с ФК "Вест Хэм" в размере полумиллиона фунтов стерлингов в год, приостановила спонсорство и туристическая компания Experience Kissimmee.

А Бриджит Бардо, которая после того, как перестала сниматься в кино, посвятила свою жизнь защите животных, и ее Парижский благотворительный фонд Brigitte Bardot Foundation подали судебный иск.

Выступая сегодня, она сказала: "Видео меня шокировало! Этот большой парень, который нападает на маленькую кошку и пинает ее, как мяч, сопровождаемый смехом человека, который это снимает… это же настоящая трусость!", — заявила актриса.

Бардо также призвала руководителей сборной Франции исключить Зуму из команды и поблагодарила болельщиков "Вест Хэма", которые во время матча с "Уотерфордом" освистали Зуму. Объясняться пришлось и тренеру футбольного клуба, который выпустил Зуму на поле.

[ + – ] Болельщики освистали Курта Зуму во время матча с "Уотерфордом"

"Размещение этого видео в Сети является причиной, по которой Зума должен быть наказан, потому что, если он не ответит за то, что сделал, то ему будут подражать другие безмоглые трусы, которые захотят популярности. Когда дело доходит до жестокого обращения с животными, фантазию человека ничего не ограничивает", — резюмировала актриса.

А представитель ее фонда уже заявил, что Курт Зума является гражданином Франции и живет в Англии, но "ключевым моментом является то, что видео было размещено в социальных сетях, и его посмотрели миллионы". По французскому законодательству ему грозит до четырех лет тюрьмы и штраф в размере 50 тысяч евро.

Французская футбольная федерация пока отказывается отвечать публично, но источник сообщил, что "этот вопрос обсуждается на самом высоком уровне, и обсуждается план действий".

[ + – ] Курт Зума во время матча с "Уотерфордом" Фото: Getty Images

Кошек у Зумы изъяли представители Британского королевского общества защиты животных. Ветеринары их осмотрели и травм не обнаружили. Вернут ли питомцев футболисту – неизвестно.

Но сам Курт Зума уже принес извинения. Он сказал, что искренне сожалеет, и его поведению нет оправданий. Он заверил, что это был единичный случай, который больше не повторится.

Иронично, но Зума является официальным послом французской благотворительной организации Seed, занимающейся защитой львов и других крупных диких кошачьих.

[ + – ] То самое видео, опубликованное в Snapchat

Напомним, скандал разгорелся после того, как видео того, как Зума пинает одну из своих кошек, было опубликовано в Snapchat младшим братом футболиста, который и снял это видео. На животное Курт Зума набросился, когда обнаружил, что кошка разбила вазу.