Бріжіт Бардо подала до суду на футболіста Курта Зуму, котрий штовхнув кота

Бріжіт Бардо має намір домогтися виключення Зуми зі збірної Франції

27-річний футболіст збірної Франції та гравець британського клубу West Ham United Курт Зума втратив контракт з Adidas і заплатив штраф у розмірі 250 тисяч фунтів стерлінгів клубу за те, що штовхнув свою бенгальську кішку за розбиту вазу. А тепер відома зоозахисниця Бріжіт Бардо подає на нього до суду. Про це пише Daily Mail.

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Також страхова компанія Vitality призупинила спонсорство з ФК "Вест Гем" у розмірі пів мільйона фунтів стерлінгів на рік, призупинила спонсорство й туристична компанія Experience Kissimmee.

А Бріжіт Бардо, яка після того, як перестала зніматися в кіно, присвятила своє життя захисту тварин, і її Паризький благодійний фонд Brigitte Bardot Foundation подали судовий позов.

Виступаючи сьогодні, вона сказала: "Відео мене шокувало! Цей великий хлопець, який нападає на маленьку кішку та штовхає її, як м'яч, що супроводжується сміхом людини, яка це знімає... це ж справжня боягузтво!" — заявила актриса.

Бардо також закликала керівників збірної Франції виключити Зуму з команди та подякувала вболівальникам "Вест Гема", які під час матчу з "Вотерфордом" освистали Зуму. Виправдовуватися довелося і тренеру футбольного клубу, який випустив Зуму на поле.

[ + – ] Уболівальники освистали Курта Зуму під час матчу з "Вотерфордом"

"Розміщення цього відео в мережі є причиною, через яку Зума має бути покараний, тому що, якщо він не відповість за те, що зробив, то його наслідуватимуть інші безмозкі боягузи, які захочуть популярності. Коли справа доходить до жорстокого поводження з тваринами, фантазію людини нічого не обмежує", — резюмувала актриса.

А представник її фонду вже заявив, що Курт Зума є громадянином Франції та живе в Англії, але "ключовим моментом є те, що відео було розміщено в соціальних мережах, і його подивилися мільйони". За французьким законодавством йому загрожує до чотирьох років в'язниці та штраф у розмірі 50 тисяч євро.

Французька футбольна федерація поки що відмовляється відповідати публічно, але джерело повідомило, що "це питання обговорюється на найвищому рівні, і обговорюється план дій".

Котів у Зуми вилучили представники Британського королівського товариства захисту тварин. Ветеринари їх оглянули та травм не виявили. Чи повернуть вихованців футболісту – невідомо.

Але сам Курт Зума вже вибачився. Він сказав, що щиро шкодує, і його поведінка не має виправдання. Він запевнив, що це був одиничний випадок, який не повториться.

Іронічно, але Зума є офіційним послом французької благодійної організації Seed, яка займається захистом левів та інших великих диких котячих.

[ + – ] Те саме відео, опубліковане в Snapchat

Нагадаємо, скандал спалахнув після того, як відео того, як Зума штовхає одну зі своїх кішок, було опубліковано в Snapchat молодшим братом футболіста, який і зняв це відео. На тварину Курт Зума накинувся, коли виявив, що кішка розбила вазу.