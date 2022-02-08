Футболист "Вест Хэма" пнул кота, как мяч. Скандальное видео попало в Интернет

На опубликованных кадрах футболист берет в руки кота, бросает и пинает как летящий мяч — от удара кот пролетает через всю кухню.

Футболист лондонского "Вест Хэма" Курт Зума веселился со своим братом Иоанном и не подозревал, что шутка с пинком кота может выйти за пределы личного пространства. Брат снял инцидент на видео и выложил в соцсетях. Теперь болельщики клуба обсуждают ролик, на котором футболист французской сборной смеется и издевается над собственным домашним животным. Об этом сообщает "Евроспорт".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Отмечается, что Зума может быть привлечен к ответственности за подобное обращение с питомцем. Это видео младший брат футболиста снял в его доме и выложил в Snapchat.

Организация RSPCA, занимающаяся вопросами защиты животных, уже выступила с осуждением.

На опубликованном видео футболист берет в руки кота, бросает и пинает как летящий мяч — от удара кот пролетает через всю кухню.

Футболист уже принес извинения за произошедший инцидент. "Хочу извиниться перед всеми и сказать, что глубоко сожалею за это видео. К тому же, хочу заверить всех, что наши два кота здоровы и хорошо себя чувствуют", — сказал французский защитник "молотобойцев".

По его словам, все в семье любят котов, а произошедшее — не более чем частность, которая впредь не повторится.

Руководство клуба "Вест Хэм" также выступило с заявлением, пообещав провести внутреннее разбирательство и побеседовать с футболистом.

"Клуб осуждает действия нашего игрока Курта Зума. Хотим уточнить, что мы не собирается попустительствовать жестокому обращению с животными", — заявили в клубе.

Ранее Фокус сообщал, что еще один футболист "Вест Хэма" — Андрей Ярмоленко — не захотел поздравить партнеров с забитым мячом. Фанаты в ярости потребовали выгнать украинца из команды.