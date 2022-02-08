Футболіст "Вест Гема" штовхнув кота, як м'яч. Скандальне відео потрапило в інтернет

На опублікованих кадрах футболіст бере в руки кота, кидає і б'є як м'яч, що летить, — від удару кіт пролітає через усю кухню.

Футболіст лондонського "Вест Гема" Курт Зума веселився зі своїм братом Іоанном і не підозрював, що жарт зі стусаном кота може вийти за межі особистого простору. Брат зняв інцидент на відео та виклав у соцмережах. Тепер уболівальники клубу обговорюють ролик, на якому футболіст французької збірної сміється та знущається з власної домашньої тварини. Про це повідомляє "Євроспорт".

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Зазначається, що Зума може бути притягнутий до відповідальності за подібне поводження з вихованцем. Це відео молодший брат футболіста зняв у його будинку та виклав у Snapchat.

Організація RSPCA, яка займається питаннями захисту тварин, уже виступила із засудженням.

На опублікованому відео футболіст бере в руки кота, кидає і б'є як м'яч, що летить — від удару кіт пролітає через усю кухню.

Футболіст уже вибачився за інцидент. "Хочу вибачитися перед усіма і сказати, що глибоко жалкую за це відео. До того ж, хочу запевнити всіх, що наші два коти здорові та добре почуваються", — сказав французький захисник "молотобійців".

За його словами, усі в сім'ї люблять котів, а те, що сталося, — не більше ніж випадковість, яка надалі не повториться.

Керівництво клубу "Вест Гем" також виступило із заявою, пообіцявши провести внутрішній розгляд і поговорити з футболістом.

"Клуб засуджує дії нашого гравця Курта Зума. Хочемо уточнити, що ми не збираємося потурати жорстокому поводженню з тваринами", — заявили в клубі.

Раніше Фокус повідомляв, що ще один футболіст "Вест Гема" — Андрій Ярмоленко — не захотів привітати партнерів із забитим м'ячем. Фанати люто вимагали вигнати українця з команди.