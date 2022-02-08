Ярмоленко не святкував гол "Вест Хема". Фанати лютують, вимагають вигнати українця (відео)

Уболівальникам не сподобалася поведінка гравця після забитого гола, вони вирішили, що йому начхати на команду.

Крайній нападник збірної України Андрій Ярмоленко, який захищає кольори лондонського "Вест Гема", рідко виходить на поле цього сезону. Українцю все ж таки знайшлося місце в складі на недавньому матчі кубка Англії проти команди "Кіддермінстер Гаррієрс" (6-й за рангом англійський дивізіон). Про це повідомляє вебсайт клубу.

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Ярмоленко відзначився гольовою передачею в компенсований час, але увагу вболівальників привернули не так результативні дії українця, як реакція на забитий гол партнерів по команді. Під завісу зустрічі, вже в компенсований час, фанати клубу помітили, що ексдинамівець не святкував забитий м'яч разом із партнерами.

"Молотобійці" поступалися скромному за рангом супернику 0:1, коли індивідуальними діями відзначився лідер команди Деклан Райс, до слова, головна зірка команди, за якого багато клубів пропонують великі суми. Пів захисник увірвався в штрафний майданчик суперника та пробив під перекладину, завдяки чому рахунок зрівнявся, і матч перейшов до овертайму.

Під час цього епізоду Ярмоленко відкривався під передачу. Можливо, йому не сподобалося, що партнер не поділився м'ячем, а вирішив взяти гру на себе. Після голу український легіонер не виявив емоцій і не привітав партнерів, а просто пішов у інший бік.

Такою поведінкою українець викликав гнівні коментарі фанатів "Вест Гема", які вирішили, що "йому начхати та що його слід відразу вигнати з команди", "подібне ставлення просто вбиває" та ін. Загалом, багато хто пропонував виставити Ярмоленка на трансфер.

Додатково основний конкурент українського пів захисника Джаррод Бовен приніс перемогу лондонській команді, після удару-прострілу Ярмоленка.

Цього сезону капітан української збірної відіграв за "Вест Гем" 21 матч у всіх турнірах, і лише в 7 виходив в основі. На його рахунку один забитий м'яч.

Раніше Фокус повідомляв про штрафи в клубі Віталія Миколенка, які встановив новий головний тренер "Евертона" Френк Лемпард. Екскоуч "Челсі" має намір прищеплювати залізну дисципліну: лише за користування мобільним телефоном під час командних зборів доведеться заплатити 2000 фунтів.