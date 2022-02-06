2000 фунтів за використання смартфона. Стали відомі штрафи у клубі Віталія Миколенка

Новий головний тренер "Евертона" Френк Лемпард всерйоз взявся за дисципліну у команді.

В англійському футбольному клубі "Евертон", за який виступає українець Віталій Міколенко, запроваджено нову систему штрафних санкцій, повідомляє видання The Sun.

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Новий головний тренер "Евертона" Френк Лемпард вирішив дисциплінувати футболістів команди за допомогою фінансових інструментів. У розпорядженні журналістів видання з'явилася таблиця порушень та передбачених штрафних санкцій.

При цьому зазначається, що футболісти платять штрафи готівкою, їх не утримують із зарплати.

запізнення на зустріч чи тренування – 1000 фунтів стерлінгів;

порушення дрес-коду – 1000 фунтів стерлінгів;

використання мобільного телефону під час командних зборів – 2000 фунтів стерлінгів;

відмова повертатися додому разом із усією командою — 5000 фунтів стерлінгів.

Повідомляється, що цей список уже висить у роздягальні на клубній базі, а один із футболістів, чиє ім'я не розголошується, вже сплатив штраф за запізнення на тренування.

Зазначимо, що "Евертон" все ще не перемагав у чемпіонаті Англії у 2022 році. Команда зіграла три матчі, в яких зазнала поразки. На початку січня "іриски" програли "Брайтону" (2:3), потім "Норвічу" (1:2) та "Астон Віллі" (0:1). Через спалах коронавірусу 11 січня не відбувся матч проти "Лестера". Незадовільні результати спричинили відставку головного тренера Рафаеля Бенітеса, замість якого і був призначений Френк Лемпард. На даний момент "Евертон" займає 16-е місце у турнірній таблиці, від зони вильоту його відокремлює лише 4 очки.

Раніше Фокус розповідав, що Віталій Міколенко перейшов до "Евертона" з "Динамо" (Київ) за 23 мільйони євро. Про трансфер було оголошено 1 січня 2022 року.