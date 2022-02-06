2000 фунтів за використання смартфона. Стали відомі штрафи у клубі Віталія Миколенка
Новий головний тренер "Евертона" Френк Лемпард всерйоз взявся за дисципліну у команді.
В англійському футбольному клубі "Евертон", за який виступає українець Віталій Міколенко, запроваджено нову систему штрафних санкцій, повідомляє видання The Sun.
Новий головний тренер "Евертона" Френк Лемпард вирішив дисциплінувати футболістів команди за допомогою фінансових інструментів. У розпорядженні журналістів видання з'явилася таблиця порушень та передбачених штрафних санкцій.
При цьому зазначається, що футболісти платять штрафи готівкою, їх не утримують із зарплати.
- запізнення на зустріч чи тренування – 1000 фунтів стерлінгів;
- порушення дрес-коду – 1000 фунтів стерлінгів;
- використання мобільного телефону під час командних зборів – 2000 фунтів стерлінгів;
- відмова повертатися додому разом із усією командою — 5000 фунтів стерлінгів.
Повідомляється, що цей список уже висить у роздягальні на клубній базі, а один із футболістів, чиє ім'я не розголошується, вже сплатив штраф за запізнення на тренування.
Зазначимо, що "Евертон" все ще не перемагав у чемпіонаті Англії у 2022 році. Команда зіграла три матчі, в яких зазнала поразки. На початку січня "іриски" програли "Брайтону" (2:3), потім "Норвічу" (1:2) та "Астон Віллі" (0:1). Через спалах коронавірусу 11 січня не відбувся матч проти "Лестера". Незадовільні результати спричинили відставку головного тренера Рафаеля Бенітеса, замість якого і був призначений Френк Лемпард. На даний момент "Евертон" займає 16-е місце у турнірній таблиці, від зони вильоту його відокремлює лише 4 очки.
Раніше Фокус розповідав, що Віталій Міколенко перейшов до "Евертона" з "Динамо" (Київ) за 23 мільйони євро. Про трансфер було оголошено 1 січня 2022 року.