2000 фунтов за использование смартфона. Стали известны штрафы в клубе Виталия Миколенко

Новый главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард всерьез взялся за дисциплину в команде.

В английском футбольном клубе "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Миколенко, введена новая система штрафных санкций, сообщает издание The Sun.

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Новый главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард решил дисциплинировать футболистов команды с помощью финансовых инструментов. В распоряжении журналистов издания появилась таблица нарушений и предусмотренных штрафных санкций.

При этом, отмечается, что футболисты платят штрафы наличными, их не удерживают с зарплаты.

опоздание на встречу или тренировку — 1000 фунтов стерлингов;

нарушение дресс-кода — 1000 фунтов стерлингов;

использование мобильного телефона во время командного собрания — 2000 фунтов стерлингов;

отказ возвращаться домой вместе со всей командой — 5000 фунтов стерлингов.

Сообщается, что этот список уже висит в раздевалке на клубной базе, а один из футболистов, чье имя не разглашается, уже заплатил штраф за опоздание на тренировку.

Отметим, что "Эвертон" все еще не побеждал в чемпионате Англии в 2022 году. Команда сыграла три матча, в которых потерпела поражение. В начале января "ириски" проиграли "Брайтону" (2:3), затем "Норвичу" (1:2) и "Астон Вилле" (0:1). Из-за вспышки коронавируса 11 января не состоялся матч против "Лестера". Неудовлетворительные результаты стали причиной отставки главного тренера Рафаэля Бенитеса, вместо которого и был назначен Фрэнк Лэмпард. На данный момент "Эвертон" занимает 16-е место в турнирной таблице, от зоны вылета его отделяет только 4 очка.

Ранее Фокус рассказывал, что Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" из "Динамо" (Киев) за 23 миллиона евро. О трансфере было объявлено 1 января 2022 года.