2000 фунтов за использование смартфона. Стали известны штрафы в клубе Виталия Миколенко
Новый главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард всерьез взялся за дисциплину в команде.
В английском футбольном клубе "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Миколенко, введена новая система штрафных санкций, сообщает издание The Sun.
Новый главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард решил дисциплинировать футболистов команды с помощью финансовых инструментов. В распоряжении журналистов издания появилась таблица нарушений и предусмотренных штрафных санкций.
При этом, отмечается, что футболисты платят штрафы наличными, их не удерживают с зарплаты.
- опоздание на встречу или тренировку — 1000 фунтов стерлингов;
- нарушение дресс-кода — 1000 фунтов стерлингов;
- использование мобильного телефона во время командного собрания — 2000 фунтов стерлингов;
- отказ возвращаться домой вместе со всей командой — 5000 фунтов стерлингов.
Сообщается, что этот список уже висит в раздевалке на клубной базе, а один из футболистов, чье имя не разглашается, уже заплатил штраф за опоздание на тренировку.
Отметим, что "Эвертон" все еще не побеждал в чемпионате Англии в 2022 году. Команда сыграла три матча, в которых потерпела поражение. В начале января "ириски" проиграли "Брайтону" (2:3), затем "Норвичу" (1:2) и "Астон Вилле" (0:1). Из-за вспышки коронавируса 11 января не состоялся матч против "Лестера". Неудовлетворительные результаты стали причиной отставки главного тренера Рафаэля Бенитеса, вместо которого и был назначен Фрэнк Лэмпард. На данный момент "Эвертон" занимает 16-е место в турнирной таблице, от зоны вылета его отделяет только 4 очка.
Ранее Фокус рассказывал, что Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" из "Динамо" (Киев) за 23 миллиона евро. О трансфере было объявлено 1 января 2022 года.