Ярмоленко не праздновал гол "Вест Хэма". Фанаты в ярости и требуют выгнать украинца (видео)
Болельщикам не понравилось поведение игрока после забитого гола, они решили, что ему плевать на команду.
Крайний нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко, защищающий цвета лондонского "Вест Хэма", редко выходит на поле в текущем сезоне. Украинцу все же нашлось место в составе на недавний матче кубка Англии против команды "Киддерминстер Харриерс" (6-й по рангу английский дивизион). Об этом сообщает веб-сайт клуба.
Ярмоленко отметился голевой передачей в компенсированное время, но болельщиков привлекли не столько результативные действия украинца, сколько реакция на забитый гол партнеров по команде. Под занавес встречи, уже в компенсированное время, фанаты клуба заметили, что экс-динамовец не праздновал забитый мяч вместе с партнерами.
"Молотобойцы" уступали скромному по рангу сопернику: 0:1, когда индивидуальными действиями отметился лидер команды Деклан Райс, к слову, главная звезда команды, за которого многие клубы предлагают крупные суммы. Полузащитник ворвался в штрафную соперника и пробил под перекладину, благодаря чему счет сравнялся и матч перешел в овертайм.
Во время этого эпизода Ярмоленко открывался под передачу. Возможно, ему не понравилось, что партнер не поделился мячом, а решил взять игру на себя. После гола украинский легионер не проявил эмоций и не поздравил партнеров, а просто пошел в другую сторону.
Таким поведением украинец навлек вызвал гневные комментарии фанатов "Вест Хэма", решивших, что "ему плевать и что его следует тут же выгнать из команды", "подобное отношение просто убивает" и сделавших другие поспешные выводы.
В дополнительное время основной конкурент украинского полузащитника Джаррод Боуэн принес победу лондонской команде, после удара-прострела Ярмоленко.
В текущем сезоне капитан украинской сборной отыграл за "Вест Хэм" 21 матч во всех турнирах, и только в 7 выходил в основе. На его счету один забитый мяч.
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