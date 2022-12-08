Прес-аташе збірної Бразилії скинув зі столу кішку під час пресконференції на ЧС

Учинок прес-аташе викликав вигук у присутніх у залі репортерів.

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Співробітник пресслужби Бразилії оскандалився на Чемпіонаті світу з футболу після того, як грубо скинув зі столу кішку, яка залізла туди під час пресконференції нападника "Реалу" та збірної Бразилії, 22-річного Вінісіуса-молодшого, пише Mirror.

Вінісіус розмовляв із журналістами, коли катарська кішка залізла на стіл, обставлений мікрофонами та записувальними пристроями, і спокійно вмостилася там. Поки футболіст відповідав на запитання журналістів перед чвертьфінальним матчем збірної Бразилії та Хорватії, прес-аташе гладив кішку. Однак у якийсь момент він втратив терпець до допитливої тварини, підняв її двома руками за шерсть і скинув зі столу.

У натовпі пролунали приголомшені зітхання, навіть сам Вінісіус не чекав такого вчинку та мав дуже здивований вигляд. Щоб згладити інцидент, прес-аташе звернувся до зали з пропозицією поставити наступне запитання. Вінісіус швидко повернувся до нього та не міг не розреготатися, коли чоловік, який провинився, знизав плечима та заявив, що це найкращий спосіб продовжити пресконференцію у звичайному режимі.

Футболіст сподівається, що кіт, який мимоволі став зіркою ЗМІ, буде надалі талісманом для його країни.

У соцмережах подібний вчинок співробітника пресслужби зазнав критики.

"Я завжди був великим шанувальником збірної Бразилії, але тепер я хочу, щоб вони ніколи не вигравали чемпіонат світу з футболу. Немає поваги кривдникам", "Чому? Кіт затьмарив твій образ? Кіт був тихим..!", "Знущаються з тварин, знущаються з людей. Огидні особистості", "WTF, очевидно, кіт був доброзичливим, він міг би просто взяти кота й покласти його на землю…." — пишуть у коментарях.

[ + – ] Кішка спостерігає за пресконференцією бразильського нападника Фото: Getty Images

Нагадаємо, у лютому цього року футболіст лондонського "Вест Хема" Курт Зума веселився зі своїм братом Іоанном і не підозрював, що жарт зі стусаном коту може вийти за межі особистого простору. Він узяв свого бенгальського кота й ударив його ногою, як футбольний м'яч, через що тварина пролетіла через усю кухню. Таким було покарання за розбиту вазу.

Відео, що потрапило в мережу, не на жарт розлютило громадськість, і спортсмен дуже сильно поплатився. Він втратив контракт із Adidas і заплатив штраф у розмірі 250 тисяч фунтів стерлінгів, а акторка та відома зоозахисниця Бріжит Бардо подала на нього до суду.