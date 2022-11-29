Мужчина в футболке с надписью "Спасите Украину" выбежал на поле во время матча Португалия-Уругвай

Оказалось, что это итальянский активист Марио Ферри, который ранее приезжал в Украину, как волонтер.

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Копилка Чемпионата мира по футболу, котоырй сейчас проходит в Катаре, пополняется интересными событиями. Так, во время матча между сборными Португалии и Уругвая, на поле выбежал мужчина в футболке с символом Супермена и надписью Save Ukraine – "Спасите Украину". Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на 51-й минуте матча. Мужчина выбежал держа в руках радужный флаг в поддержку ЛГБТ. Футболка, кроме надписи на груди, посвященной Украине, на спине имела надпись Respect for Iranian Women ("Уважение к женщинам Ирана").

Ему удалось пробыть на поле только несколько секунд, прежде, чем его увела охрана. Но когда они это делали, на руке мужчины была видна татуировка, изображающая украинский трезубец.

[ + – ] Пробежка Марио Ферри на матче между Португалией и Уругваем

Игра продолжилась, в результате Португалия одержала победу над Уругваем со счетом 2:0.

Позже удалось идентифицировать мужчину, устроившего акцию. Им оказался итальянский общественный деятель Марио Ферри.

[ + – ] На поле "Сокол" пробыл несоклько минут

Также он известен как The Falcon (Сокол). Ферри — футболист из второго дивизиона индийского клуба United Sports Club. Ранее он приезжал в Украину, как волонтер и помогал доставлять беженцев в Польшу. Ранее в этом году Ферри рассказывал, что почувствовал необходимость действовать, когда ВС РФ вторглись в Украину.

"Я делаю это сам. Я плачу за все и ничего не хочу взамен. На днях я чуть не подрался, потому что увидел, как мужчина просит денег за то, что делаю я. Это недопустимо, люди здесь доведены до отчаяния и нельзя делать на этом бизнес. Я еду во Львов, ищу людей, которым нужна помощь. За пределами Украины полно людей, которые готовы помочь, но в Украине многие беспокоятся, что с ними может что-то случиться. И я им помогаю", — рассказывал Ферри.

[ + – ] Марио Ферри сделал татуировку с украинским "Тризубом"

Вторжение на поле во время ЧМ-2022 – не первое в его "карьере". Его даже помещали под домашний арест, после того, как он вырвался на футбольное поле в 2014 году с надписью на футболке, призывающей помочь "детям фавел".

Ферри также вторгся в матч между "Ювентусом" и "Наполи" в 2017 году, где бросил шарф в нападающего Гонсало Игуаина.

[ + – ] Марио Ферри на ЧМ 2022 в Катаре

Права ЛГБТ в Катаре не соблюдаются, более того, там за гомосексуализм даже можно получить срок. И этот факт вызвал скандалы перед и во время ЧМ 2022. Многие игроки, в том числе сборные Уэльса и Германии, были втянуты в спор с ФИФА по поводу их права носить нарукавные повязки One Love во время матчей.

Фанатам также запретили носить радужные панамы и проносить радужные флаги на стадионы.

Напомним, ранее на трибунах ЧМ-2022 в Катаре болельщики подняли флаг полка "Азов".