Мужчина в футболке с надписью "Спасите Украину" выбежал на поле во время матча Португалия-Уругвай
Оказалось, что это итальянский активист Марио Ферри, который ранее приезжал в Украину, как волонтер.
Копилка Чемпионата мира по футболу, котоырй сейчас проходит в Катаре, пополняется интересными событиями. Так, во время матча между сборными Португалии и Уругвая, на поле выбежал мужчина в футболке с символом Супермена и надписью Save Ukraine – "Спасите Украину". Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент произошел на 51-й минуте матча. Мужчина выбежал держа в руках радужный флаг в поддержку ЛГБТ. Футболка, кроме надписи на груди, посвященной Украине, на спине имела надпись Respect for Iranian Women ("Уважение к женщинам Ирана").
Ему удалось пробыть на поле только несколько секунд, прежде, чем его увела охрана. Но когда они это делали, на руке мужчины была видна татуировка, изображающая украинский трезубец.
Игра продолжилась, в результате Португалия одержала победу над Уругваем со счетом 2:0.
Позже удалось идентифицировать мужчину, устроившего акцию. Им оказался итальянский общественный деятель Марио Ферри.
Также он известен как The Falcon (Сокол). Ферри — футболист из второго дивизиона индийского клуба United Sports Club. Ранее он приезжал в Украину, как волонтер и помогал доставлять беженцев в Польшу. Ранее в этом году Ферри рассказывал, что почувствовал необходимость действовать, когда ВС РФ вторглись в Украину.
"Я делаю это сам. Я плачу за все и ничего не хочу взамен. На днях я чуть не подрался, потому что увидел, как мужчина просит денег за то, что делаю я. Это недопустимо, люди здесь доведены до отчаяния и нельзя делать на этом бизнес. Я еду во Львов, ищу людей, которым нужна помощь. За пределами Украины полно людей, которые готовы помочь, но в Украине многие беспокоятся, что с ними может что-то случиться. И я им помогаю", — рассказывал Ферри.
Вторжение на поле во время ЧМ-2022 – не первое в его "карьере". Его даже помещали под домашний арест, после того, как он вырвался на футбольное поле в 2014 году с надписью на футболке, призывающей помочь "детям фавел".
Ферри также вторгся в матч между "Ювентусом" и "Наполи" в 2017 году, где бросил шарф в нападающего Гонсало Игуаина.
Права ЛГБТ в Катаре не соблюдаются, более того, там за гомосексуализм даже можно получить срок. И этот факт вызвал скандалы перед и во время ЧМ 2022. Многие игроки, в том числе сборные Уэльса и Германии, были втянуты в спор с ФИФА по поводу их права носить нарукавные повязки One Love во время матчей.
Фанатам также запретили носить радужные панамы и проносить радужные флаги на стадионы.
Напомним, ранее на трибунах ЧМ-2022 в Катаре болельщики подняли флаг полка "Азов".