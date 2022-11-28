На матче ЧМ-2022 развернули флаг Украины с символикой полка "Азов" (фото)

Представители ФИФА через несколько минут изъяли у испанских болельщиков украинский флаг, назвав его "запрещенной символикой".

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На матче Чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Испании и Германии болельщики развернули флаг Украины с символикой полка спецназначения Нагцвардии "Азов". Об этом в своем Instagram сообщил украинский футболист Роман Зозуля.

По его словам, флаг Украины с символикой полка "Азов" развернули на трибуне испанские болельщики.

Через несколько минут на секторе, как утверждает Роман Зозуля, появились представители ФИФА, которые изъяли украинский прапор. Свое решение они объяснили тем, что флаг Украины с символикой полка "Азов" якобы является запрещенным.

"Весь мир восторженно наблюдал за титаническим противостоянием наших защитников Мариуполя. Весь мир видит, кто является страной-террористом и чьи военные — это оккупанты, преступники, террористы, садисты и зеки. Но в зазомбированном FIFA ничего не видят и не слышат", — продолжил Зозуля в Instagram.

Футболист в своей публикации выразил надежду, что Украинская ассоциация футбола и Минспорта отреагируют на изъятие флага. Помимо этого, Роман Зозуля назвал "одноклеточными" представителей ФИФА, которые приняли решение о запрете демонстрировать украинскую символику во время матчей ЧМ-2022.

"Надеюсь, что извинятся (представители ФИФА — ред.) и, в конце концов, изучат историю вопроса не по кремлевским темникам", — эмоционально подытожил футболист.

[ + – ] Флаг Украины с символикой "Азова" изъяли во время матча ЧМ-2022 [ + – ] Флаг Украины с символикой "Азова" изъяли во время матча ЧМ-2022 [ + – ] Флаг Украины с символикой "Азова" изъяли во время матча ЧМ-2022

Отметим, что ЧМ-2022 в Катаре сопровождается рядом скандалов. Так, власти эмирата запретили болельщикам во время матчей Чемпионата мира по футболу наряжаться крестоносцами. Такое решение было принято из-за того, что маскарадные костюмы могут напомнить жителям Катара о религиозных войнах между христианами и мусульманами.

Помимо этого, в СМИ появлялась информация, что Катар после проведения ЧМ-2022 внесет Португалию в "черный список".

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, как стартовал ЧМ-2022 в Катаре и какие мировые звезды присутствовали на церемонии открытия мундиаля.