На матчі ЧС-2022 розгорнули прапор України із символікою полку "Азов" (фото)

Представники ФІФА за кілька хвилин вилучили в іспанських уболівальників український прапор, назвавши його "забороненою символікою".

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На матчі Чемпіонату світу з футболу 2022 року між збірними Іспанії та Німеччини вболівальники розгорнули прапор України із символікою полку спецпризначення Нагцвардії "Азов". Про це у своєму Instagram повідомив український футболіст Роман Зозуля.

За його словами, прапор України із символікою полку "Азов" розгорнули на трибуні іспанські вболівальники.

За кілька хвилин на секторі, як стверджує Роман Зозуля, з'явилися представники ФІФА, які вилучили український прапор. Своє рішення вони пояснили тим, що прапор України із символікою полку "Азов" нібито є забороненим.

"Весь світ захоплено спостерігав за титанічним протистоянням наших захисників Маріуполя. Весь світ бачить, хто є країною-терористом і чиї військові — це окупанти, злочинці, терористи, садисти й зеки. Але в зазомбованому FIFA нічого не бачать і не чують", — продовжив Зозуля в Instagram.

Футболіст у своїй публікації висловив сподівання, що Українська асоціація футболу та Мінспорту відреагують на вилучення прапора. Крім цього, Роман Зозуля назвав "одноклітинними" представників ФІФА, які ухвалили рішення про заборону демонструвати українську символіку під час матчів ЧС-2022.

"Сподіваюся, що вибачаться (представники ФІФА — ред.) і, зрештою, вивчать історію питання не за кремлівськими темниками", — емоційно підсумував футболіст.

[ + – ] Прапор України із символікою "Азова" вилучили під час матчу ЧС-2022 [ + – ] Прапор України із символікою "Азова" вилучили під час матчу ЧС-2022 [ + – ] Прапор України із символікою "Азова" вилучили під час матчу ЧС-2022

Зазначимо, що ЧС-2022 у Катарі супроводжується низкою скандалів. Так, влада емірату заборонила вболівальникам під час матчів Чемпіонату світу з футболу вбиратися хрестоносцями. Таке рішення ухвалили через те, що маскарадні костюми можуть нагадати мешканцям Катару про релігійні війни між християнами та мусульманами.

Крім цього, у ЗМІ з'являлася інформація, що Катар після проведення ЧС-2022 внесе Португалію в "чорний список".

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, як стартував ЧС-2022 у Катарі та які світові зірки були присутні на церемонії відкриття мундіалю.