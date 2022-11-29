Чоловік у футболці з написом "Врятуйте Україну" вибіг на поле під час матчу Португалія-Уругвай

Виявилося, що це італійський активіст Маріо Феррі, який раніше приїжджав до України як волонтер.

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Скарбничка Чемпіонату світу з футболу, який зараз проходить у Катарі, поповнюється цікавими подіями. Так, під час матчу між збірними Португалії та Уругваю на поле вибіг чоловік у футболці із символом Супермена та написом Save Ukraine – "Врятуйте Україну". Про це пише Daily Mail.

Інцидент стався на 51 хвилині матчу. Чоловік вибіг, тримаючи в руках райдужний прапор на підтримку ЛГБТ. Футболка, крім напису на грудях, присвяченому Україні, на спині мала напис Respect for Iranian Women ("Повага до жінок Ірану").

Йому вдалося пробути на полі лише кілька секунд, перш ніж його забрала охорона. Але коли вони це робили, на руці чоловіка було видно татуювання, яке зображує український тризуб.

[ + – ] Пробіжка Маріо Феррі на матчі між Португалією та Уругваєм

Гра продовжилася, в результаті Португалія здобула перемогу над Уругваєм з рахунком 2:0.

Пізніше вдалося ідентифікувати чоловіка, який влаштував акцію. Ним виявився італійський громадський діяч Маріо Феррі.

[ + – ] На полі "Сокіл" пробув кілька хвилин

Також він відомий як The Falcon (Сокіл). Феррі – футболіст із другого дивізіону індійського клубу United Sports Club. Раніше він приїжджав в Україну як волонтер і допомагав доставляти біженців до Польщі. Раніше цього року Феррі розповідав, що відчув необхідність діяти, коли ЗС РФ вторглися в Україну.

"Я роблю це сам. Я плачу за все і нічого не хочу натомість. Днями я мало не побився, бо побачив, як чоловік просить грошей за те, що роблю я. Це неприпустимо, люди тут доведені до відчаю і не можна робити на цьому бізнес. Я їду до Львова, шукаю людей, яким потрібна допомога. За межами України повно людей, які готові допомогти, але в Україні багато хто турбується, що з ними може щось трапитися. І я їм допомагаю", — розповідав Феррі.

[ + – ] Маріо Феррі зробив татуювання з українським "Тризубом"

Вторгнення на поле під час ЧС-2022 — не перше у його "кар'єрі". Його навіть поміщали під домашній арешт після того, як він вирвався на футбольне поле у 2014 році з написом на футболці, що закликає допомогти "дітям фавел".

Феррі також вторгся у матч між "Ювентусом" та "Наполі" у 2017 році, де кинув шарф у нападника Гонсало Ігуаїна.

[ + – ] Маріо Феррі на ЧС-2022 у Катарі

Права ЛГБТ у Катарі не дотримуються, навіть за гомосексуалізм навіть можна отримати термін. І цей факт викликав скандали перед та під час ЧС-2022. Багато гравців, зокрема збірні Уельсу та Німеччини, були втягнуті у суперечку з ФІФА з приводу їхнього права носити нарукавні пов'язки One Love під час матчів.

Фанатам також заборонили носити райдужні панами та проносити райдужні прапори на стадіони.

Нагадаємо, раніше на трибунах ЧС-2022 у Катарі вболівальники підняли прапор полку "Азов".