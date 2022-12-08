Скандал в сборной Португалии: Криштиану Роналду пригрозил уехать с Чемпионата мира 2022, — СМИ

По информации журналистов, уходя с поля во время матча с Южной Кореей, Роналду выругался в адрес главного тренера сборной Португалии. Но сам футболист говорит, что слова адресовались игроку команды соперника, который просил не затягивать время.

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Криштиану Роналду пригрозил уехать из расположения сборной Португалии в Катаре после того, как главный тренер Фернанду Сантуш не поставил своего звездного игрока в основу на матч 1/8 против Швейцарии. Об этом сообщает португальское издание Record.

37-летний нападающий выходил в стартовом составе в первых четырех матчах Чемпионата мира 2022. Однако в плей-офф тренер предпочел видеть на поле молодого нападающего "Бенфики" Гонсалу Рамуша, и отблагодарил за доверие, забив в ворота швейцарцев три мяча. Матч, к слову, завершился разгромом 6:1, а Роналду появился на поле только на 17 минут.

По информации журналистов, после этого Роналду пригрозил уехать с Чемпионата мира в Катаре.

Но представители Футбольной ассоциации Португалии эти сообщения не подтверждают.

Сообщается, что в матче против Южной Кореи Роналду, уходя с поля, бросил главному тренеру: "Ты бл*** так спешишь от меня избавиться".

Сам же футболист это опровергает и говорит, что слова адресовались не тренеру Португалии, а игроку команды соперника, который поторапливал его побыстрее покинуть поле и не затягивать время.

"Это случилось перед моей заменой. Игрок Южной Кореи сказал мне, чтобы я побыстрее уходил с поля. В ответ я посоветовал ему заткнуться, ведь у него нет таких полномочий, он не судья", — объяснил Роналду.

Но все же нельзя отрицать того, что португалец был крайне недоволен решением тренера снять его с игры.

Перед матчем 1/8 против Швейцарии Фернанду Сантуш сказал, что видел фото Роналду, когда тот покидал поле.

"Да, мне это не понравилось совершенно. Очень не понравилось. Но этот инцидент полностью исчерпан. Все решили за закрытыми дверями. Вопрос закрыт, теперь все внимание к завтрашнему матчу", — говорил Сантуш.

[ + – ] Гонсалу Рамуш, конкурент Роналду за место в составе сборной

Но все же в матче 1/8 финала Роналду оставался на скамейке запасных до 73-й минуты, а после хет-трика своего конкурента главной звезде Португалии и вовсе не стоит рассчитывать на выход в основе в четвертьфинальном поединке.

В субботу, 10 ноября, в 1/4 Португалию ждет встреча со сборной Марокко, которая преподнесла главную сенсацию чемпионата — по пенальти переиграла Испанию, одного из главных претендентов на звание чемпиона мира.

Фокус также сообщал, что после разгрома 6:1 в матче 1/8 против Швейцарии Роналду решил не праздновать победу вместе с командой и первым ушел в раздевалку.

Португальского нападающего слухи упорно отправляют в Саудовскую Аравию. По информации инсайдеров, Криштиану Роналду с 1 января может стать игроком саудовского клуба "Аль-Наср".