Скандал у збірній Португалії: Кріштіану Роналду пригрозив поїхати з Чемпіонату світу 2022, — ЗМІ

За інформацією журналістів, залишаючи поле під час матчу з Південною Кореєю, Роналду вилаявся на адресу головного тренера збірної Португалії. Але сам футболіст каже, що слова адресувалися гравцеві команди суперника, котрий просив не затягувати час.

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Кріштіану Роналду пригрозив поїхати з розташування збірної Португалії в Катарі після того, як головний тренер Фернанду Сантуш не поставив свого зіркового гравця в основу на матч 1/8 проти Швейцарії. Про це повідомляє португальське видання Record.

37-річний нападник виходив у стартовому складі в перших чотирьох матчах Чемпіонату світу 2022. Однак у плей-оф тренер вважав за краще бачити на полі молодого нападника "Бенфіки" Гонсалу Рамуша, і віддячив за довіру, забивши у ворота швейцарців три м'ячі. Матч, до речі, завершився розгромом 6:1, а Роналду з'явився на полі лише на 17 хвилин.

За інформацією журналістів, після цього Роналду пригрозив поїхати з Чемпіонату світу в Катарі.

Але представники Футбольної асоціації Португалії ці повідомлення не підтверджують.

Повідомляється, що в матчі проти Південної Кореї Роналду, йдучи з поля, кинув головному тренеру: "Ти бл*** так поспішаєш мене позбутися".

Сам же футболіст це спростовує і каже, що слова адресувалися не тренеру Португалії, а гравцеві команди суперника, який квапив його якнайшвидше покинути поле і не затягувати час.

"Це трапилося перед моєю заміною. Гравець Південної Кореї сказав мені, щоб я швидше йшов із поля. У відповідь я порадив йому заткнутися, адже він не має таких повноважень, він не суддя", — пояснив Роналду.

Але все ж таки не можна заперечувати того, що португалець був вкрай незадоволений рішенням тренера зняти його з гри.

Перед матчем 1/8 проти Швейцарії Фернанду Сантуш сказав, що бачив фото Роналду, коли він залишав поле.

"Так, мені це не сподобалося зовсім. Дуже не сподобалося. Але цей інцидент повністю вичерпаний. Усе вирішили за зачиненими дверима. Питання закрите, тепер уся увага до завтрашнього матчу", — говорив Сантуш.

[ + – ] Гонсалу Рамуш, конкурент Роналду за місце у складі збірної

Але все ж таки в матчі 1/8 фіналу Роналду залишався на лаві запасних до 73-ї хвилини, а після хет-трику свого конкурента головній зірці Португалії взагалі не варто розраховувати на вихід в основі в чвертьфінальному поєдинку.

У суботу, 10 листопада, в 1/4 на Португалію чекає зустріч зі збірною Марокко, яка піднесла головну сенсацію чемпіонату — за пенальті переграла Іспанію, одного з головних претендентів на звання чемпіона світу.

Фокус також повідомляв, що після розгрому 6:1 у матчі 1/8 проти Швейцарії Роналду вирішив не святкувати перемогу разом із командою і першим пішов у роздягальню.

Португальського нападника чутки завзято відправляють до Саудівської Аравії. За інформацією інсайдерів, Кріштіану Роналду з 1 січня може стати гравцем саудівського клубу "Аль-Наср".