Роналду ушел с поля, решив не праздновать выход Португалии в 1/4 ЧМ-2022 (фото, видео)

Судя по всему, это был протест звездного игрока против решения тренера Фернанду Сантуша, который отвел ему на поле только 17 минут. Однако вышедший вместо Роналду 21-летний Гонсалу Рамуш забил в ворота Швейцарии три мяча.

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Накануне, 7 декабря, в матче 1/8 финала Чемпионата мира 2022 футболист португальской сборной Криштиану Роналду решил не праздновать победу над сборной Швейцарии, позволившую Португалии пробиться в восьмерку лучших команд планеты. Об этом сообщает The Sun.

Португальцы разгромили швейцарцев 6:1 и теперь в четвертьфинале сыграют с марокканцами. Но главная звезда команды не стал участвовать во всеобщем ликовании и первым скрылся в тоннеле подтрибунного помещения. Судя по всему, что звездный игрок был несогласен с решением главного тренера Фернанду Сантуша, который отвел ему на поле только 17 минут.

[ + – ] Роналду уходит с поля Фото: Скрин видео

Возможно, футболист впал в немилость из-за того, что тренеру не понравилась реакция Роналду на замену в матче с Южной Кореей. Последний матч в группе Португалия проиграла южнокорейцам.

В том матче Роналду отличился тем, что помог сопернику сравнять счет. После этого тренер заменил его, и, уходя с поля, футболист не скрывал негодования.

Перед игрой со Швейцарией Сантуш сказал журналистам, что инцидент исчерпан, и что он побеседовал со своим именитым капитаном.

Однако на следующий матч все же выпустил 21-летнего Гонсалу Рамуша — ротация себя оправдала, и нападающий "Бенфики" отправил три мяча в ворота швейцарцев.

Роналду все же появился на поле, но на 73-й минуте, когда игра была уже сделана, и Португалия вела 5:1… Он забил, но гол отменили из-за явного офсайда.

А после финального свистка он первым из португальцев ушел с поля.

Поаплодировал фанатам на трибунах, которые его поддерживали, и ушел в раздевалку, т.к. все остальные футболисты продолжали праздновать успех на Чемпионате мира.

[ + – ] Роналду первым уходит с поля

Заявление тренера

После матча тренер команды опроверг предположение о том, что он решил не выпускать свою главную звезду в стартовом составе из-за конфликта.

"Криштиану и Гонсалу — игроки разного плана. У меня нет проблем с капитаном команды. Я знаю Криштиану с 19 лет. У нас хорошие отношения", — объяснил тренер, добавив, что он сторонник разделения личных и профессиональных отношений, и что Роналду образцовый капитан команды.

Восходящая звезда португальского футбола Гонсалу Рамуш на вопрос об атмосфере в раздевалке и о том, говорил ли тренер с Роналду, сказал, что в команде никто об этом даже не вспомнил.

"Криштиану — наш капитан, он делал все, что делает обычно. Он помогал нам, подбадривал, и не только меня, но и других. Никогда в своих дичайших мечтах я и не думал о том, чтобы выйти в старте на матч плей-офф. Криштиану Роналду был для меня кумиром, наряду с Левандовски и Ибрагимовичем. Он капитан, лидер, и мы всегда стремимся к тому, чтобы выходить на поле вместе с ним", — сказал футболист "Бенфики".

Полузащитник португальской сборной Отавио сказал, что есть 26 игроков в команде, и каждый важен, поэтому неудивительно, что Рамуш хорошо сделал свою работу.

"Но мы знаем, что Криштиану — звезда, лучший в мире. Он также помогал нам со скамейки", — добавил игрок.

Ветеран сборной Пепе пояснил ,что Роналду очень хорошо понимает важность коллективного "Мы".

"Выбор тренера нужно уважать", — сказал защитник.

Реакция жены Роналду

В свою очередь жена Джорджина Родригес раскритиковала тренера, назвав позором решение не выпускать лучшего игрока на все 90 минут.

[ + – ] Джорджина Родригес

"Фаны не прекращали выкрикивать твое имя", — написала Джорджина в Instagram.

[ + – ] Джорджина Родригес

"Надеюсь Бог и твой дорогой друг Фернанду позволяет нам вновь пережить эти эмоции и следующим вечером", — иронично добавила Джорджина.

Напомним, что ожидается переход Криштиану Роналду в клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Если слухи подтвердятся, футболист подпишет контракт с окладом в 200 млн евро за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

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