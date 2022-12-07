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Спорт Чемпионат мира по футболу-2022

Роналду ушел с поля, решив не праздновать выход Португалии в 1/4 ЧМ-2022 (фото, видео)

Роналду уходит с поля
Фото: The Sun | Криштиану Роналду на скамейке запасных

Судя по всему, это был протест звездного игрока против решения тренера Фернанду Сантуша, который отвел ему на поле только 17 минут. Однако вышедший вместо Роналду 21-летний Гонсалу Рамуш забил в ворота Швейцарии три мяча.

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Накануне, 7 декабря, в матче 1/8 финала Чемпионата мира 2022 футболист португальской сборной Криштиану Роналду решил не праздновать победу над сборной Швейцарии, позволившую Португалии пробиться в восьмерку лучших команд планеты. Об этом сообщает The Sun.

Португальцы разгромили швейцарцев 6:1 и теперь в четвертьфинале сыграют с марокканцами. Но главная звезда команды не стал участвовать во всеобщем ликовании и первым скрылся в тоннеле подтрибунного помещения. Судя по всему, что звездный игрок был несогласен с решением главного тренера Фернанду Сантуша, который отвел ему на поле только 17 минут.

Роналду уходит с поля Fullscreen
Роналду уходит с поля
Фото: Скрин видео

Возможно, футболист впал в немилость из-за того, что тренеру не понравилась реакция Роналду на замену в матче с Южной Кореей. Последний матч в группе Португалия проиграла южнокорейцам.

В том матче Роналду отличился тем, что помог сопернику сравнять счет. После этого тренер заменил его, и, уходя с поля, футболист не скрывал негодования.

Перед игрой со Швейцарией Сантуш сказал журналистам, что инцидент исчерпан, и что он побеседовал со своим именитым капитаном.

Однако на следующий матч все же выпустил 21-летнего Гонсалу Рамуша — ротация себя оправдала, и нападающий "Бенфики" отправил три мяча в ворота швейцарцев.

Роналду все же появился на поле, но на 73-й минуте, когда игра была уже сделана, и Португалия вела 5:1… Он забил, но гол отменили из-за явного офсайда.

А после финального свистка он первым из португальцев ушел с поля.

Поаплодировал фанатам на трибунах, которые его поддерживали, и ушел в раздевалку, т.к. все остальные футболисты продолжали праздновать успех на Чемпионате мира.

Роналду первым уходит с поля

Заявление тренера

После матча тренер команды опроверг предположение о том, что он решил не выпускать свою главную звезду в стартовом составе из-за конфликта.

"Криштиану и Гонсалу — игроки разного плана. У меня нет проблем с капитаном команды. Я знаю Криштиану с 19 лет. У нас хорошие отношения", — объяснил тренер, добавив, что он сторонник разделения личных и профессиональных отношений, и что Роналду образцовый капитан команды.

Восходящая звезда португальского футбола Гонсалу Рамуш на вопрос об атмосфере в раздевалке и о том, говорил ли тренер с Роналду, сказал, что в команде никто об этом даже не вспомнил.

"Криштиану — наш капитан, он делал все, что делает обычно. Он помогал нам, подбадривал, и не только меня, но и других. Никогда в своих дичайших мечтах я и не думал о том, чтобы выйти в старте на матч плей-офф. Криштиану Роналду был для меня кумиром, наряду с Левандовски и Ибрагимовичем. Он капитан, лидер, и мы всегда стремимся к тому, чтобы выходить на поле вместе с ним", — сказал футболист "Бенфики".

Полузащитник португальской сборной Отавио сказал, что есть 26 игроков в команде, и каждый важен, поэтому неудивительно, что Рамуш хорошо сделал свою работу.

"Но мы знаем, что Криштиану — звезда, лучший в мире. Он также помогал нам со скамейки", — добавил игрок.

Ветеран сборной Пепе пояснил ,что Роналду очень хорошо понимает важность коллективного "Мы".

"Выбор тренера нужно уважать", — сказал защитник.

Реакция жены Роналду

В свою очередь жена Джорджина Родригес раскритиковала тренера, назвав позором решение не выпускать лучшего игрока на все 90 минут.

Джорджина Родригес Fullscreen
Джорджина Родригес

"Фаны не прекращали выкрикивать твое имя", — написала Джорджина в Instagram.

Джорджина Родригес Fullscreen
Джорджина Родригес

"Надеюсь Бог и твой дорогой друг Фернанду позволяет нам вновь пережить эти эмоции и следующим вечером", — иронично добавила Джорджина.

Напомним, что ожидается переход Криштиану Роналду в клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Если слухи подтвердятся, футболист подпишет контракт с окладом в 200 млн евро за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Ранее Фокус сообщал, что после победы над Испанией Марокко сыграет с еще одной командой с Пиренейского полуострова. Марокканцы добились исторической победы — в 1/8 на ЧМ-2022 в Катаре переиграли испанцев в серии пенальти.