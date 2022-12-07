Роналду пішов з поля, вирішивши не святкувати вихід Португалії у 1/4 ЧС-2022 (фото, відео)

Зважаючи на все, це був протест зіркового гравця проти рішення тренера Фернанду Сантуша, який відвів йому на поле лише 17 хвилин. Однак 21-річний Гонсалу Рамуш, який вийшов замість Роналду, забив у ворота Швейцарії три м'ячі.

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Напередодні, 7 грудня, у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2022 року футболіст португальської збірної Кріштіану Роналду вирішив не святкувати перемогу над збірною Швейцарії, яка дозволила Португалії пробитися у вісімку найкращих команд планети. Про це повідомляє The Sun.

Португальці розгромили швейцарців 6:1 і тепер у чвертьфіналі зіграють з марокканцями. Але головна зірка команди не стала брати участь у загальній радості й першим зник в тунелі підтрибунного приміщення. Ймовірно, що зірковий гравець був незгодний з рішенням головного тренера Фернанду Сантуша, який відвів йому на поле лише 17 хвилин.

[ + – ] Роналду йде з поля Фото: Скрин видео

Можливо, футболіст впав у немилість через те, що тренеру не сподобалася реакція Роналду на заміну у матчі з Південною Кореєю. Останній матч у групі Португалія програла південнокорейцям.

У тому матчі Роналду відзначився тим, що допоміг супернику зрівняти рахунок. Після цього тренер замінив його, і, йдучи з поля, футболіст не приховував обурення.

Перед грою зі Швейцарією Сантуш сказав журналістам, що інцидент вичерпано і що він поговорив зі своїм іменитим капітаном.

Однак на наступний матч все ж таки випустив 21-річного Гонсалу Рамуша — ротація себе виправдала, і нападник "Бенфіки" відправив три м'ячі у ворота швейцарців.

Роналду все ж таки з'явився на полі, але на 73-й хвилині, коли гра вже була зроблена, і Португалія вела 5:1… Він забив, але гол скасували через явний офсайд.

А після фінального свистка він першим з португальців пішов із поля.

Поаплодував фанатам на трибунах, що його підтримували, і пішов у роздягальню тоді, коли решта футболістів продовжували святкувати успіх на Чемпіонаті світу.

[ + – ] Роналду першим йде з поля

Заява тренера

Після матчу тренер команди спростував припущення, що він вирішив не випускати свою головну зірку у стартовому складі через конфлікт.

"Кріштіану та Гонсалу — гравці різного плану. У мене немає проблем з капітаном команди. Я знаю Кріштіану з 19 років. У нас хороші стосунки", — пояснив тренер, додавши, що він прихильник поділу особистих і професійних відносин, і що Роналду зразковий капітан команди.

Висхідна зірка португальського футболу Гонсалу Рамуш на запитання про атмосферу в роздягальні та про те, чи говорив тренер з Роналду, сказав, що в команді ніхто про це навіть не згадав.

"Кріштіану — наш капітан, він робив усе, що робить зазвичай. Він допомагав нам, підбадьорював, і не тільки мене, але й інших. Ніколи у своїх диких мріях я і не думав про те, щоб вийти в старті на матч плей-офф. Кріштіану Роналду був для мене кумиром, поряд з Левандовським та Ібрагімовичем. Він капітан, лідер, і ми завжди прагнемо виходити на поле разом з ним", — сказав футболіст "Бенфіки".

Півзахисник португальської збірної Отавіо сказав, що є 26 гравців у команді й кожен важливий, тому не дивно, що Рамуш добре зробив свою роботу.

"Але ми знаємо, що Кріштіану — зірка, найкращий у світі. Він також допомагав нам з лави", — додав гравець.

Ветеран збірної Пепе пояснив, що Роналду дуже добре розуміє важливість колективного "Ми".

"Вибір тренера треба поважати", — сказав захисник.

Реакція дружини Роналду

Зі свого боку, дружина Джорджина Родрігес розкритикувала тренера, назвавши ганьбою рішення не випускати кращого гравця на всі 90 хвилин.

[ + – ] Джорджина Родрігес

"Фани не припиняли вигукувати твоє ім'я", — написала Джорджина в Instagram.

[ + – ] Джорджина Родрігес

"Сподіваюся Бог і твій дорогий друг Фернанду дозволяє нам знову пережити ці емоції наступного вечора", — іронічно додала Джорджіна.

Нагадаємо, що очікується перехід Кріштіану Роналду до клубу "Ан-Наср" із Саудівської Аравії. Якщо чутки підтвердяться, футболіст підпише контракт з окладом у 200 млн євро за сезон, що зробить його найоплачуванішим футболістом у світі.

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