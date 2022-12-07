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Спорт Чемпіонат світу з футболу-2022

Роналду пішов з поля, вирішивши не святкувати вихід Португалії у 1/4 ЧС-2022 (фото, відео)

Роналду йде з поля
Фото: The Sun | Кріштіану Роналду на лаві запасних

Зважаючи на все, це був протест зіркового гравця проти рішення тренера Фернанду Сантуша, який відвів йому на поле лише 17 хвилин. Однак 21-річний Гонсалу Рамуш, який вийшов замість Роналду, забив у ворота Швейцарії три м'ячі.

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Напередодні, 7 грудня, у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2022 року футболіст португальської збірної Кріштіану Роналду вирішив не святкувати перемогу над збірною Швейцарії, яка дозволила Португалії пробитися у вісімку найкращих команд планети. Про це повідомляє The Sun.

Португальці розгромили швейцарців 6:1 і тепер у чвертьфіналі зіграють з марокканцями. Але головна зірка команди не стала брати участь у загальній радості й першим зник в тунелі підтрибунного приміщення. Ймовірно, що зірковий гравець був незгодний з рішенням головного тренера Фернанду Сантуша, який відвів йому на поле лише 17 хвилин.

Роналду йде з поля Fullscreen
Роналду йде з поля
Фото: Скрин видео

Можливо, футболіст впав у немилість через те, що тренеру не сподобалася реакція Роналду на заміну у матчі з Південною Кореєю. Останній матч у групі Португалія програла південнокорейцям.

У тому матчі Роналду відзначився тим, що допоміг супернику зрівняти рахунок. Після цього тренер замінив його, і, йдучи з поля, футболіст не приховував обурення.

Перед грою зі Швейцарією Сантуш сказав журналістам, що інцидент вичерпано і що він поговорив зі своїм іменитим капітаном.

Однак на наступний матч все ж таки випустив 21-річного Гонсалу Рамуша — ротація себе виправдала, і нападник "Бенфіки" відправив три м'ячі у ворота швейцарців.

Роналду все ж таки з'явився на полі, але на 73-й хвилині, коли гра вже була зроблена, і Португалія вела 5:1… Він забив, але гол скасували через явний офсайд.

А після фінального свистка він першим з португальців пішов із поля.

Поаплодував фанатам на трибунах, що його підтримували, і пішов у роздягальню тоді, коли решта футболістів продовжували святкувати успіх на Чемпіонаті світу.

Роналду першим йде з поля

Заява тренера

Після матчу тренер команди спростував припущення, що він вирішив не випускати свою головну зірку у стартовому складі через конфлікт.

"Кріштіану та Гонсалу — гравці різного плану. У мене немає проблем з капітаном команди. Я знаю Кріштіану з 19 років. У нас хороші стосунки", — пояснив тренер, додавши, що він прихильник поділу особистих і професійних відносин, і що Роналду зразковий капітан команди.

Висхідна зірка португальського футболу Гонсалу Рамуш на запитання про атмосферу в роздягальні та про те, чи говорив тренер з Роналду, сказав, що в команді ніхто про це навіть не згадав.

"Кріштіану — наш капітан, він робив усе, що робить зазвичай. Він допомагав нам, підбадьорював, і не тільки мене, але й інших. Ніколи у своїх диких мріях я і не думав про те, щоб вийти в старті на матч плей-офф. Кріштіану Роналду був для мене кумиром, поряд з Левандовським та Ібрагімовичем. Він капітан, лідер, і ми завжди прагнемо виходити на поле разом з ним", — сказав футболіст "Бенфіки".

Півзахисник португальської збірної Отавіо сказав, що є 26 гравців у команді й кожен важливий, тому не дивно, що Рамуш добре зробив свою роботу.

"Але ми знаємо, що Кріштіану — зірка, найкращий у світі. Він також допомагав нам з лави", — додав гравець.

Ветеран збірної Пепе пояснив, що Роналду дуже добре розуміє важливість колективного "Ми".

"Вибір тренера треба поважати", — сказав захисник.

Реакція дружини Роналду

Зі свого боку, дружина Джорджина Родрігес розкритикувала тренера, назвавши ганьбою рішення не випускати кращого гравця на всі 90 хвилин.

Джорджина Родрігес Fullscreen
Джорджина Родрігес

"Фани не припиняли вигукувати твоє ім'я", — написала Джорджина в Instagram.

Джорджіина Родрігес Fullscreen
Джорджина Родрігес

"Сподіваюся Бог і твій дорогий друг Фернанду дозволяє нам знову пережити ці емоції наступного вечора", — іронічно додала Джорджіна.

Нагадаємо, що очікується перехід Кріштіану Роналду до клубу "Ан-Наср" із Саудівської Аравії. Якщо чутки підтвердяться, футболіст підпише контракт з окладом у 200 млн євро за сезон, що зробить його найоплачуванішим футболістом у світі.

Раніше Фокус повідомляв, що після перемоги над Іспанією Марокко зіграє з ще однією командою з Піренейського півострова. Марокканці здобули історичну перемогу — в 1/8 на ЧС-2022 у Катарі переграли іспанців у серії пенальті.