Гол на останніх секундах та образи Мессі: Аргентина обіграла Нідерланди на ЧС-2022 (відео)

У, можливо, найкращому за сюжетним драматизмом матчі Чемпіонату світу в Катарі Аргентина переграла Нідерланди. До 83-ї хвилини латиноамериканці вели 2:0, але дубль Ваута Вегхорста перевів з'ясування стосунків у овертайм.

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Матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу в Катарі між збірними Аргентиною та Нідерландів видався одним із найнапруженіших. Команди зводили давні історичні рахунки: безліч жовтих, одна червона, а під завісу зустрічі не обійшлося і без сутичок.

Результат зустрічі вирішила серія пенальті — аргентинці пробивали з точки краще, 4:3. Голкіпер аргентинців Еміліано Мартінес відбив удари ван Дейка та Бергейса.

Ігровий час завершився внічию 0:0. На 35-й хвилині рахунок відкрив аргентинський захисник Науель Моліна після витонченої передачі Ліонеля Мессі.

[ + – ] Прохід та прихована передача Мессі на Науеля Моліну

[ + – ] Гольова передача Ліонеля Мессі

У другому таймі Мессі реалізував пенальті та подвоїв перевагу Аргентини.

[ + – ] Асист Мессі з іншого ракурсу

Однак Нідерланди відігралися та перевели матч у додатковий час. На 83-й хвилині нападник Ваут Вегхорст відіграв один м'яч, а далі оформив дубль після оригінально розіграного карного.

[ + – ] Розіграш рятівного вільного удару на останніх секундах основного часу

Нападник клубу "Бернлі" та збірної Нідерландів забив два м'ячі на останніх хвилинах.

[ + – ] Герой збірної Нідерландів Ваут Вегхорст та Френкі де Йонг

[ + – ] Розіграш штрафного та гол помаранчевих

Овертайм переможця не виявив, була серія пенальті — і аргентинці виявилися більш вмілими.

Хоча, за словами тренера Помаранчевих Луї ван Галя, його футболісти цілий рік відпрацьовували цей футбольний компонент.

[ + – ] Сльози захисника Аргентини Лісандро Мартінеса після переможного матчу

У півфіналі Аргентина зіграє з Хорватією, яка знову ж таки по пенальті переграла бразильців.

[ + – ] Аргентина обіграла Нідерланди

Варто зазначити, що наприкінці основного часу відбулося кілька сутичок.

[ + – ] Бійка під час матчу давніх суперників

Спочатку, на 88-й хвилині, через те, що аргентинський півзахисник Леандро Паредес збив нідерландця Натана Аке, а потім у серцях штовхнув м'яч у бік лави нідерландців.

[ + – ] Відео бійки футболістів, що зав'язалася після грубого підкату

[ + – ] Іспанському арбітру Матео Лаосу довелося неабияк попрацювати у чвертьфінальному матчі Чемпіонату світу 2022

Потім футболісти сперечалися вже після фінального свистка.

[ + – ] Один із найбрутальніших матчів на Кубку світу в Катарі

[ + – ] Ліонель Мессі — Вауту Вегхорсту: "Ну що ти дивишся, тупий? Їдь додому, тупий. Повертайся, так!"

До того ж, мав місце ще один цікавий інцидент, коли катарські правоохоронці, мабуть, занадто грубо затримали фаната, що вибіг на поле.

[ + – ] За вболівальником на полі стадіону "Лусаїл" ганяли п'ять стюардів.

Нагадаємо, що прес-аташе збірної Бразилії скинув зі столу кішку під час прес-конференції на Чемпіонаті світу з футболу 2022 року. Цей вчинок провокував хвилю невдоволення серед присутніх у залі репортерів.

Ране Фокус також писав про те, що Кріштіану Роналду пригрозив виїхати з Чемпіонату світу 2022 року. Журналісти повідомляють, що йдучи з поля під час матчу з Південною Кореєю, Роналду вилаявся на адресу головного тренера збірної Португалії.

Ще ми повідомляли, що під час матчу між збірними Португалії та Уругваю, на поле вибіг чоловік у футболці із символом Супермена та з написом "Врятуйте Україну". Інцидент стався на 51 хвилині матчу. Чоловік проник на полі, тримаючи в руках райдужний прапор на підтримку ЛГБТ.