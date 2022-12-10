Гол на останніх секундах та образи Мессі: Аргентина обіграла Нідерланди на ЧС-2022 (відео)
У, можливо, найкращому за сюжетним драматизмом матчі Чемпіонату світу в Катарі Аргентина переграла Нідерланди. До 83-ї хвилини латиноамериканці вели 2:0, але дубль Ваута Вегхорста перевів з'ясування стосунків у овертайм.
Матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу в Катарі між збірними Аргентиною та Нідерландів видався одним із найнапруженіших. Команди зводили давні історичні рахунки: безліч жовтих, одна червона, а під завісу зустрічі не обійшлося і без сутичок.
Результат зустрічі вирішила серія пенальті — аргентинці пробивали з точки краще, 4:3. Голкіпер аргентинців Еміліано Мартінес відбив удари ван Дейка та Бергейса.
Ігровий час завершився внічию 0:0. На 35-й хвилині рахунок відкрив аргентинський захисник Науель Моліна після витонченої передачі Ліонеля Мессі.
У другому таймі Мессі реалізував пенальті та подвоїв перевагу Аргентини.
Однак Нідерланди відігралися та перевели матч у додатковий час. На 83-й хвилині нападник Ваут Вегхорст відіграв один м'яч, а далі оформив дубль після оригінально розіграного карного.
Нападник клубу "Бернлі" та збірної Нідерландів забив два м'ячі на останніх хвилинах.
Овертайм переможця не виявив, була серія пенальті — і аргентинці виявилися більш вмілими.
Хоча, за словами тренера Помаранчевих Луї ван Галя, його футболісти цілий рік відпрацьовували цей футбольний компонент.
У півфіналі Аргентина зіграє з Хорватією, яка знову ж таки по пенальті переграла бразильців.
Варто зазначити, що наприкінці основного часу відбулося кілька сутичок.
Спочатку, на 88-й хвилині, через те, що аргентинський півзахисник Леандро Паредес збив нідерландця Натана Аке, а потім у серцях штовхнув м'яч у бік лави нідерландців.
Потім футболісти сперечалися вже після фінального свистка.
До того ж, мав місце ще один цікавий інцидент, коли катарські правоохоронці, мабуть, занадто грубо затримали фаната, що вибіг на поле.
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