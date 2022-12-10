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Спорт Чемпіонат світу з футболу-2022

Гол на останніх секундах та образи Мессі: Аргентина обіграла Нідерланди на ЧС-2022 (відео)

Аргентина, Нідерланди, футбол, матч, чемпіонат світу, ЧС-22, перемога
Фото: Twitter | Колишні одноклубники Лео Мессі та Френкі де Йонг у чвертьфінальному матчі Кубка світу 2022

У, можливо, найкращому за сюжетним драматизмом матчі Чемпіонату світу в Катарі Аргентина переграла Нідерланди. До 83-ї хвилини латиноамериканці вели 2:0, але дубль Ваута Вегхорста перевів з'ясування стосунків у овертайм.

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Матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу в Катарі між збірними Аргентиною та Нідерландів видався одним із найнапруженіших. Команди зводили давні історичні рахунки: безліч жовтих, одна червона, а під завісу зустрічі не обійшлося і без сутичок.

Результат зустрічі вирішила серія пенальті — аргентинці пробивали з точки краще, 4:3. Голкіпер аргентинців Еміліано Мартінес відбив удари ван Дейка та Бергейса.

Ігровий час завершився внічию 0:0. На 35-й хвилині рахунок відкрив аргентинський захисник Науель Моліна після витонченої передачі Ліонеля Мессі.

Прохід та прихована передача Мессі на Науеля Моліну
Гольова передача Ліонеля Мессі

У другому таймі Мессі реалізував пенальті та подвоїв перевагу Аргентини.

Асист Мессі з іншого ракурсу

Однак Нідерланди відігралися та перевели матч у додатковий час. На 83-й хвилині нападник Ваут Вегхорст відіграв один м'яч, а далі оформив дубль після оригінально розіграного карного.

Розіграш рятівного вільного удару на останніх секундах основного часу

Нападник клубу "Бернлі" та збірної Нідерландів забив два м'ячі на останніх хвилинах.

Герой збірної Нідерландів Ваут Вегхорст Fullscreen
Герой збірної Нідерландів Ваут Вегхорст та Френкі де Йонг
Розіграш штрафного та гол помаранчевих

Овертайм переможця не виявив, була серія пенальті — і аргентинці виявилися більш вмілими.

Хоча, за словами тренера Помаранчевих Луї ван Галя, його футболісти цілий рік відпрацьовували цей футбольний компонент.

Сльози захисника Аргентини Лісандро Мартінеса після переможного матчу

У півфіналі Аргентина зіграє з Хорватією, яка знову ж таки по пенальті переграла бразильців.

Аргентина обіграла Нідерланди

Варто зазначити, що наприкінці основного часу відбулося кілька сутичок.

Бійка під час матчу давніх суперників

Спочатку, на 88-й хвилині, через те, що аргентинський півзахисник Леандро Паредес збив нідерландця Натана Аке, а потім у серцях штовхнув м'яч у бік лави нідерландців.

Відео бійки футболістів, що зав'язалася після грубого підкату
Іспанський арбітр Матео Лаос Fullscreen
Іспанському арбітру Матео Лаосу довелося неабияк попрацювати у чвертьфінальному матчі Чемпіонату світу 2022

Потім футболісти сперечалися вже після фінального свистка.

Один із найбрутальніших матчів на Кубку світу в Катарі
Ліонель Мессі — Вауту Вегхорсту: "Ну що ти дивишся, тупий? Їдь додому, тупий. Повертайся, так!"

До того ж, мав місце ще один цікавий інцидент, коли катарські правоохоронці, мабуть, занадто грубо затримали фаната, що вибіг на поле.

За вболівальником на полі стадіону "Лусаїл" ганяли п'ять стюардів.

Нагадаємо, що прес-аташе збірної Бразилії скинув зі столу кішку під час прес-конференції на Чемпіонаті світу з футболу 2022 року. Цей вчинок провокував хвилю невдоволення серед присутніх у залі репортерів.

Ране Фокус також писав про те, що Кріштіану Роналду пригрозив виїхати з Чемпіонату світу 2022 року. Журналісти повідомляють, що йдучи з поля під час матчу з Південною Кореєю, Роналду вилаявся на адресу головного тренера збірної Португалії.

Ще ми повідомляли, що під час матчу між збірними Португалії та Уругваю, на поле вибіг чоловік у футболці із символом Супермена та з написом "Врятуйте Україну". Інцидент стався на 51 хвилині матчу. Чоловік проник на полі, тримаючи в руках райдужний прапор на підтримку ЛГБТ.