Неожиданное Марокко: определены полуфинальные пары ЧМ-2022

Сборная Марокко стала первым в истории чемпионатов мира представителем Африки, кому удалось добраться до 1/2 финала.

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По итогам четырех четвертьфиналов ЧМ-2022 в Катаре в полуфинал турнира вышли Хорватия, Аргентина, Марокко и Франция. И уже определено кто с кем и когда будет играть. Об этом пишет Daily Mail.

13 декабря Аргентина сыграет с Хорватией, на следующий день, 14 декабря Франция встретится с Марокко.

Самым неожиданным участником полуфиналов является Марокко. Африканская сборная добралась до полуфинала, не пропустив ни одного мяча от игроков соперников и "выбила" Португалию с ЧМ-2022 со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил форвард Юссуф Эн-Несири.

Хавбек сборной Марокко Софьян Буфаль после победы над сборной Португалии заявил, что это был "сумасшедший день".

"Сумасшедший день. Мы живем во сне и не хотим просыпаться. Все, что у нас есть, мы заслужили. Это еще не конец. Остались полуфинал и финал", — сказал Буфаль.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду расплакался после поражения национальной команды от Марокко.

[ + – ] Криштиану Роналду расплкался после поражения сборной Португалии

Для 37-летнего Роналду этот чемпионат мира стал пятым в карьере. Он забивал на каждом мундиале.

А что касается матча между сборными Англии и Франции в четвертьфинале чемпионата мира, то Англия проиграла Франции со счетом 1:2 и покидает турнир.

Для английской национальной команды это уже седьмой вылет в истории на стадии четвертьфинала чемпионатов мира. Одним из самых напряженных моментов матча между Англией и Францией стал пенальти, который неудачно исполнил Гарри Кейн. Мяч, посланный форвардом, улетел над воротами.

Чемпионат мира в Катаре не сходит с первых страниц таблоидов не только из-за спортивных сенсаций, но и из-за скандальных событий. Так, прямо на трибунах во время матча Чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Нидерландами 9 декабря скончался известный спортивный журналист Грант Уол.