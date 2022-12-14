Мессі за крок від повторення подвигу Марадони: Аргентина вийшла у фінал ЧС-2022 (фото, відео)

Ліонель Мессі, як і його спочилий легендарний співвітчизник, допоміг збірній пробитися вже у другий фінал чемпіонатів світу. У півфінальній зустрічі він буквально "знищив" захисника хорватів Йошка Гвардіола, трансферна вартість якого оцінюється в 60 млн. євро.

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Капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі звинуватили у "булінгу" захисника Йошка Гвардіола та інших футболістів Хорватії, яких він "залякав" своєю грою у півфінальному матчі.

Завдяки перемозі 3:0, аргентинці стали першими фіналістами близькосхідного Чемпіонату світу.

[ + – ] Сльози Луки Модріча після матчу

На 34-й хвилині нападник "Ман Сіті" Хуліан Альварес заробив пенальті, який Мессі реалізував, на 39-й той же Альварес забив другий гол після обіграшу кількох суперників.

За 20 хвилин до кінця матчу той самий аргентинський дует поставив крапку у протистоянні. Нападнику залишалося лише підставити ногу після сольного проходу Мессі та передачі.

[ + – ] Прохід та пас Мессі

Після завершення матчу деякі фанати відзначили третій гол, який практично створив Мессі.

[ + – ] Мессі vs Гвардіол

"Та він просто принизив Гвардіола, кілька разів протягом десяти секунд. Це "булінг", — написав один із користувачів.

Інший заперечив: "Гвардіол — добрий захисник. Дуже добрий. Але Ліонель Мессі його просто знищив. Знищив".

[ + – ] Сторінка Йошка Гвардіола на Transfermarkt

Захисник Йошко Гвардіол виступає за клуб "РБ Лейпциг", а його трансферна вартість оцінюється у 60 млн. євро.

Це був третій помічник Мессі в Катарі.

Він також ділить перший рядок у списку бомбардирів із французом Кіліаном Мбаппе. В обох — по п'ять м'ячів, щоправда, три свої м'ячі аргентинець забив із пенальті.

[ + – ] Збірна Аргентини вітає свого капітана

Тінь Марадони

Мессі близький до того, щоб під час закінчення кар'єри повторити досягнення ще головної аргентинської футбольної легенди Дієго Марадони, який грав у двох фіналах чемпіонату світу і один з них виграв.

Мессі, якого Гарі Лінекер назвав копією Марадони, також допоміг своїй команді пробитися вже у другий фінальний матч. На бразильському мундіалі 2014 року німці виявилися сильнішими за латиноамериканців, а ось наступної неділі, 18 грудня, у Мессі буде можливість додати до Копа Америка ще й Кубок світу.

[ + – ] Роздягальня Аргентини після перемоги над Хорватією

Доха на ніч стала Буенос-Айресом

Після перемоги Аргентини над Хорватією Доха щонайменше на ніч перетворилася на маленький Буенос-Айрес. Вболівальники жваво святкували вихід команди у фінал, тепер аргентинці мають можливість стати триразовими чемпіонами світу.

[ + – ] Аргентинці у Катарі

У фіналі на них чекає переможець пари Франція – Марокко. Фаворитом вважаються французи, але марокканці в Катарі зробили вже чимало сюрпризів.

Нагадаємо, що у чвертьфінальному матчі збірна Нідерландів завдяки холоднокровно розіграному штрафному перевела з'ясування історичних суперечок з Аргентиною до овертайму. У додатковий час забитих м'ячів не було, а в серії пенальті точнішими були аргентинці.

Раніше Фокус повідомляв, що на стадіоні у Катарі помер уже другий журналіст. Про смерть фотографа місцевого видання стало відомо у день, коли на тому ж стадіоні "Лусаїл" серйозно постраждав охоронець, який упав із трибуни.