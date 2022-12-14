Мессі за крок від повторення подвигу Марадони: Аргентина вийшла у фінал ЧС-2022 (фото, відео)
Ліонель Мессі, як і його спочилий легендарний співвітчизник, допоміг збірній пробитися вже у другий фінал чемпіонатів світу. У півфінальній зустрічі він буквально "знищив" захисника хорватів Йошка Гвардіола, трансферна вартість якого оцінюється в 60 млн. євро.
Капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі звинуватили у "булінгу" захисника Йошка Гвардіола та інших футболістів Хорватії, яких він "залякав" своєю грою у півфінальному матчі.
Завдяки перемозі 3:0, аргентинці стали першими фіналістами близькосхідного Чемпіонату світу.
На 34-й хвилині нападник "Ман Сіті" Хуліан Альварес заробив пенальті, який Мессі реалізував, на 39-й той же Альварес забив другий гол після обіграшу кількох суперників.
За 20 хвилин до кінця матчу той самий аргентинський дует поставив крапку у протистоянні. Нападнику залишалося лише підставити ногу після сольного проходу Мессі та передачі.
Після завершення матчу деякі фанати відзначили третій гол, який практично створив Мессі.
"Та він просто принизив Гвардіола, кілька разів протягом десяти секунд. Це "булінг", — написав один із користувачів.
Інший заперечив: "Гвардіол — добрий захисник. Дуже добрий. Але Ліонель Мессі його просто знищив. Знищив".
Захисник Йошко Гвардіол виступає за клуб "РБ Лейпциг", а його трансферна вартість оцінюється у 60 млн. євро.
Це був третій помічник Мессі в Катарі.
Він також ділить перший рядок у списку бомбардирів із французом Кіліаном Мбаппе. В обох — по п'ять м'ячів, щоправда, три свої м'ячі аргентинець забив із пенальті.
Тінь Марадони
Мессі близький до того, щоб під час закінчення кар'єри повторити досягнення ще головної аргентинської футбольної легенди Дієго Марадони, який грав у двох фіналах чемпіонату світу і один з них виграв.
Мессі, якого Гарі Лінекер назвав копією Марадони, також допоміг своїй команді пробитися вже у другий фінальний матч. На бразильському мундіалі 2014 року німці виявилися сильнішими за латиноамериканців, а ось наступної неділі, 18 грудня, у Мессі буде можливість додати до Копа Америка ще й Кубок світу.
Доха на ніч стала Буенос-Айресом
Після перемоги Аргентини над Хорватією Доха щонайменше на ніч перетворилася на маленький Буенос-Айрес. Вболівальники жваво святкували вихід команди у фінал, тепер аргентинці мають можливість стати триразовими чемпіонами світу.
У фіналі на них чекає переможець пари Франція – Марокко. Фаворитом вважаються французи, але марокканці в Катарі зробили вже чимало сюрпризів.
Нагадаємо, що у чвертьфінальному матчі збірна Нідерландів завдяки холоднокровно розіграному штрафному перевела з'ясування історичних суперечок з Аргентиною до овертайму. У додатковий час забитих м'ячів не було, а в серії пенальті точнішими були аргентинці.
Раніше Фокус повідомляв, що на стадіоні у Катарі помер уже другий журналіст. Про смерть фотографа місцевого видання стало відомо у день, коли на тому ж стадіоні "Лусаїл" серйозно постраждав охоронець, який упав із трибуни.