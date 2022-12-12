ЧМ-2022: на стадионе в Катаре умер уже второй журналист (фото)

О смерти еще одного сотрудника прессы стало известно в день, когда на том же стадионе "Лусаил" серьезно пострадал охранник-мигрант, который упал с трибуны.

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Погиб уже второй журналист, освещавший Чемпионат мира 2022 в Катаре. Халид аль-Мисслам, фотожурналист местного спортивного издания Al Kass TV, умер накануне, в воскресенье, 11 декабря. Об этом сообщает Gulf-Times в Twitter.

"Халид аль-Мисслам внезапно умер, когда делал репортаж о Кубке мира 2022. Верим в милость и всепрощение, которые дарует ему Аллах, и выражаем соболезнования семье", — говорится в сообщении издания.

[ + – ] Халид аль-Мисслам, фотожурналист спортивного издания Al Kass TV

Обстоятельства смерти фотожурналиста до конца не выяснены, но об этом стало известно в то же день, когда серьезно пострадал охранник, который упал с трибуны стадиона "Лусаил" и получил серьезные травмы. Охранник — рабочий-мигрант, а происшествие произошло примерно в 2 часа ночи по местному времени после того, как на стадионе завершился матч сборных Аргентины и Нидерландов.

Халид аль-Мисслам стал вторым журналистом, погибшим за время Чемпионата мира в Катаре. На том же четвертьфинальном матче скончался известный американский журналист Грант Уол. 48-летний Уол потерял сознание якобы из-за стресса. Он был доставлен в больницу, но спасти его не смогли.

Брат погибшего Эрик считает, что это было убийство, поскольку проблем со здоровьем у него не было. Возможным мотивом могла стать попытка журналиста попасть на матч в футболке с радужной расцветкой. Таким образом Уол поддержал ЛГБТ-сообщество.

Напомним, что в полуфинал Кубка мира в Катаре неожиданно пробилась сборная Марокко, обыгравшая Португалию в составе со звездным Криштиану Роналду, который вышел во втором тайме, но не смог внести перелом в игру.

Ранее Фокус сообщал, что СМИ сообщили об угрозе распространения "верблюжьего гриппа" и риске заражения журналистов, которые освещают матчи ЧМ-2022.