ЧС-2022: на стадіоні в Катарі помер уже другий журналіст (фото)

Про смерть ще одного співробітника преси стало відомо в день, коли на тому ж стадіоні "Лусаїл" серйозно постраждав охоронець-мігрант, який упав із трибуни.

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Загинув уже другий журналіст, який висвітлював Чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Халід аль-Міслам, фотожурналіст місцевого спортивного видання Al Kass TV, помер напередодні, у неділю, 11 грудня. Про це повідомляє Gulf-Times у Twitter.

"Халід аль-Міслам раптово помер, коли робив репортаж про Кубок світу 2022. Віримо в милість і всепрощення, які дарує йому Аллах, і висловлюємо співчуття сім'ї", — йдеться в повідомленні видання.

[ + – ] Халід аль-Міслам, фотожурналіст спортивного видання Al Kass TV

Обставини смерті фотожурналіста до кінця не з'ясовані, але про це стало відомо того ж дня, коли серйозно постраждав охоронець, який впав із трибуни стадіону "Лусаїл" і отримав серйозні травми. Охоронець — робітник-мігрант, а подія сталася приблизно о 2 годині ночі за місцевим часом після того, як на стадіоні завершився матч збірних Аргентини та Нідерландів.

Халід аль-Міслам став другим журналістом, який загинув за час Чемпіонату світу в Катарі. На тому ж чвертьфінальному матчі помер відомий американський журналіст Грант Вол. 48-річний Вол знепритомнів нібито через стрес. Його доставили в лікарню, але врятувати його не змогли.

Брат загиблого Ерік вважає, що це було вбивство, оскільки проблем зі здоров'ям він не мав. Можливим мотивом могла стати спроба журналіста потрапити на матч у футболці з райдужним забарвленням. Так Вол підтримав ЛГБТ-спільноту.

Нагадаємо, що в півфінал Кубка світу в Катарі несподівано пробилася збірна Марокко, яка обіграла Португалію в складі із зірковим Кріштіану Роналду, який вийшов у другому таймі, але не зміг внести перелом у гру.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗМІ повідомили про загрозу поширення "верблюжого грипу" та ризик зараження журналістів, які висвітлюють матчі ЧС-2022.