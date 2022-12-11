Опаснее коронавируса: СМИ сообщили об угрозе распространения "верблюжьего гриппа"

В зоне риска, как утверждают журналисты, находятся футбольные болельщики, которые приехали в Катар на матчи ЧМ-2022 по футболу.

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Врачи по всей Великобритании предупреждены о вероятной вспышке "верблюжьего гриппа", которым болельщики могли заразится во время поездки в Катар на Чемпионат мира по футболу. Об этом пишет The Sun.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании призвало врачей следить за людьми, которые жалуются на лихорадку и затрудненное дыхание. Болельщикам, которые ездили в Катар на ЧМ-2022 по футболу, советовали не прикасаться к верблюдам и не кататься на них, поскольку они могут быть переносчиками "верблюжьего гриппа".

За последние годы от "верблюжьего гриппа", или ближневосточного респираторного синдрома (БВРС), умерли более 1000 человек.

И теперь число случаев может возрасти из-за огромного количества болельщиков, которые съезжались в Катар на чемпионат мира и, возможно, контактировали с верблюдами.

"Верблюжий грипп" (MERS) намного смертоноснее, чем Covid-19 — более трети людей, заразившихся им, умирают по сравнению с менее чем 4% заболевших коронавирусом. И против "верблюжьего гриппа" нет эффективной вакцины.

В информационной записке, разосланной Агентством по безопасности здравоохранения, говорится: "Врачи и группы общественного здравоохранения должны быть особенно внимательны к возможности MERS у вернувшихся с чемпионата мира путешественников".

Верблюжьим гриппом, или ближневосточным респираторным синдромом можно заразиться при тесном контакте с верблюдами или при употреблении непастеризованного верблюжьего молока. Также он может передваться от человека к человеку. В этом году в Катаре уже было зарегистрировано два случая, и оба раза заболевшие контактировали с верблюдами.

У некоторых, кто заражается этой болезнью, не наблюдается никаких симптомов, но другие страдают от лихорадки, кашля, затрудненного дыхания, диареи и рвоты.

Также британские врачи перед ЧМ-2022 отмечали восемь болезней, которые болельщики с высокой вероятностью могут подхватить во время путешествия в Катар: это коронавирус, обезьянья оспа, верблюжий грипп, корь, гепатит А, гепатит В, диарея, а также трансмиссивные заболевания (кожный лейшманиоз, малярия, лихорадка денге, бешенство).

Катание на верблюдах — популярное времяпрепровождение в Катаре как среди местных жителей, так и среди туристов.

К тому же, во время Чемпионата мира по футболу в Катаре также проходил конкурс красоты среди верблюдов. Популярное мероприятие, которое собирает тысячи зрителей, и которое вполне могло привлечь иностранных туристов.