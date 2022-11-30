Забудьте про футбол. В Катаре проходит конкурс красоты среди верблюдов

Популярное событие привлекает тысячи зрителей, которые наблюдают за происходящим, а верблюдам даже делают пластические операции, чтобы довести до идеала.

Related video

В Катаре, как известно, сейчас проходит Чемпионат мира по футболу, но он не смог затмить еще одно светское событие: конкурс красоты среди верблюдов. Об этом пишет Daily Mail.

Мероприятие проходит в клубе Qatar Camel Mzayen. Вчера был объявлен победитель группы верблюдов типа Maghateer. Ее владелица, жительница Саудовской Аравии Моханна Ибрагим аль-Анази, получила более 45 000 фунтов стерлингов.

[ + – ] В Катаре проходит конкурс красоты среди верблюдов

"Я не могу описать свои чувства, потому что у этого животного такая же аудитория, как на чемпионате мира по футболу", — заявила счастливая владелица победителя.

На соревнованиях самок верблюдов также доят, и в программу соревнований входят скачки. Зрелище собирает тысячи зрителей.

На соревнования приезжают участники из разных стран Персидского залива.

Перед тем, как участвовать в престижном мероприятии, верблюдов осматривает медицинский комитет, который использует рентгеновские лучи, чтобы избежать мошенничества и убедиться, что животным не было проведено никаких хирургических улучшений.

[ + – ] Победитель в одной из категорий Фото: Соцсети

Эта была вынужденная мера, так как многие владельцы "улучшают" своих верблюдов. Им вводят ботокс и делают подтяжки, чтобы увеличить их шансы на победу. Так, в прошлом году 43 верблюда были дисквалифицированы на таком же конкурсе в Саудовской Аравии.

Хамад Джабер аль-Атба, президент катарского клуба Camel Mzayen, рассказал, что верблюдов оценивают по-разному в зависимости от того, к какой группе они принадлежат.

Например, о черных верблюдах судят по размеру их тела и головы, а также по расположению ушей.

[ + – ] Победитель среди черных верблюдов Фото: Соцсети

Однако белые верблюды магатирского типа изучаются на основе их пропорциональности. Их уши должны опускаться, а не стоять прямо, также оценивается форма их губ.

А в случае с верблюдами породы "асель" оценивается расположение их ушей и то, как выглядят их копыта.

Но в любом случае судьи оценивают стать животных, размер и "красоту" головы, длину шеи и расположение горба.

Заводчики соревнуются за призовой фонд в размере более 66 миллионов долларов во время Фестиваля верблюдов короля Абдул-Азиза, который проходит примерно в 100 км к северо-востоку от столицы.

Победители становятся ценным товаром, и их используют для размножения. Верблюды в Катаре – это ценное имущество, 1,5 миллиона из них защищены микрочипами.

Напомним, дисквалификация верблюдов на подобных конкурсах происходит из-за использования косметической хирургии. Владельцы животных отмечают, что подготовка верблюда к конкурсу занимает несколько лет, но многие владельцы растягивают губы и носы животных, используют гормоны для укрепления мышц, вводят ботокс в губы верблюдов и используют ряд других ухищрений.