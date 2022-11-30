Забудьте про футбол. У Катарі проходить конкурс краси серед верблюдів

Популярна подія приваблює тисячі глядачів, які спостерігають за тим, що відбувається, а верблюдам навіть роблять пластичні операції, щоб довести до ідеалу.

Related video

У Катарі, як відомо, зараз відбувається Чемпіонат світу з футболу, але він не зміг затьмарити ще одну світську подію: конкурс краси серед верблюдів. Про це пише Daily Mail.

Захід проходить у клубі Qatar Camel Mzayen. Вчора було оголошено переможця групи верблюдів типу Maghateer. Її власниця, мешканка Саудівської Аравії Моханна Ібрагім аль-Аназі, отримала понад 45 000 фунтів стерлінгів.

[ + – ] У Катарі проходить конкурс краси серед верблюдів

"Я не можу описати свої почуття, тому що у цієї тварини така ж аудиторія, як на чемпіонаті світу з футболу", — заявила щаслива власниця переможця.

На змаганнях самок верблюдів також доять, і до програми змагань входять стрибки. Видовище збирає тисячі глядачів.

На змагання приїжджають учасники з різних країн Перської затоки.

Перед тим, як брати участь у престижному заході, верблюдів оглядає медичний комітет, який використовує рентгенівські промені, щоб уникнути шахрайства та переконатися, що тваринам не було проведено жодних хірургічних покращень.

[ + – ] Переможець в одній з категорій Фото: Соцмережi

Це був вимушений захід, оскільки багато власників "поліпшують" своїх верблюдів. Їм вводять ботокс та роблять підтяжки, щоб збільшити їхні шанси на перемогу. Так, минулого року 43 верблюди були дискваліфіковані на такому конкурсі в Саудівській Аравії.

Хамад Джабер аль-Атба, президент катарського клубу Camel Mzayen, розповів, що верблюдів оцінюють по-різному залежно від того, до якої групи вони належать.

Наприклад, чорних верблюдів судять за розміром їх тіла і голови, а також за розташуванням вух.

[ + – ] Переможець серед чорних верблюдів Фото: Соцмережi

Однак білі верблюди магатирського типу вивчаються на основі їхньої пропорційності. Їхні вуха повинні опускатися, а не стояти прямо, також оцінюється форма їх губ.

А у випадку з верблюдами породи "асель" оцінюється розташування їх вух і те, як виглядають їхні копита.

Але в будь-якому випадку судді оцінюють стать тварин, розмір і "красу" голови, довжину шиї та розташування горба.

Заводчики змагаються за призовий фонд у розмірі понад 66 мільйонів доларів під час Фестивалю верблюдів короля Абдул-Азіза, який проходить приблизно за 100 км на північний схід від столиці.

Переможці стають цінним товаром і їх використовують для розмноження. Верблюди в Катарі — це цінне майно, 1,5 мільйона з них захищені мікрочипами.

Нагадаємо, дискваліфікація верблюдів на подібних конкурсах відбувається через використання косметичної хірургії. Власники тварин зазначають, що підготовка верблюда до конкурсу займає кілька років, але багато власників розтягують губи та носи тварин, використовують гормони для зміцнення м'язів, вводять ботокс у губи верблюдів та використовують низку інших хитрощів.