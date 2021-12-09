У Саудівській Аравії 40 верблюдів не допустили на конкурс краси через ботокс

Організатори фестивалю посилили відбір претендентів на участь, оскільки господарі тварин часто використовують цілий арсенал незаконних методів для покращення зовнішності своїх верблюдів у гонитві за багатомільйонним призом.

Влада Саудівської Аравії розпочала найамбітнішу кампанію з боротьби з верблюжими "красунями", яким вводили ботокс та інші маніпуляції для поліпшення зовнішнього вигляду, внаслідок чого від участі у фестивалі імені короля Абдель Азіза 40 дромадерів (одногорбих верблюдів), повідомляє Aljazeera.

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Популярний у Саудівській Аравії фестиваль, який стартував на початку цього місяця в пустелі на північний схід від столиці Ер-Ріяда, запрошує заводчиків найкрасивіших верблюдів поборотися за призовий фонд у розмірі приблизно $66 млн.

Згідно з правилами конкурсу, суворо заборонені ін'єкції ботоксу, підтяжка обличчя та інші косметичні зміни, покликані зробити верблюдів привабливішими. Члени журі визначають переможця на основі форми голови, шиї, горбів, спорядження та постави верблюдів.

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Цьогоріч влада з'ясувала, що десятки заводчиків розтягували губи і носи тварин, використовували гормони для зміцнення м'язів, вводили в голови та губи верблюдів ботокс, щоб зробити їх більшими, "надували" частини тіла, надаючи м'язам рельєфність, за допомогою спеціальних пристосувань і використовували низку інших хитрощів.

"Клуб прагне припинити всі акти фальсифікації та обмани для прикраси верблюдів. На маніпуляторів будуть накладені суворі покарання", — заявили організатори фестивалю.

Конкурс краси серед верблюдів — головна подія масштабного заходу, до програми якого також входять верблюжі біги, розпродаж та інші свята, на яких зазвичай збираються тисячі дромадерів.

[ + – ] Фестиваль верблюдів імені короля Абдель Азіза

Фестиваль покликаний зберегти роль верблюдів у бедуїнських традиціях і спадщині королівства, навіть незважаючи на те, що багата нафтою країна просувається вперед із реалізацією мегапроєктів. Розведення верблюдів — це багатомільйонна галузь, й аналогічні заходи відбуваються у всьому регіоні.

Нагадаємо, звідки в Австралії взявся мільйон верблюдів.