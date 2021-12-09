В Саудовской Аравии 40 верблюдов не допустили на конкурс красоты из-за ботокса

Организаторы фестиваля ужесточили отбор претендентов на участие, поскольку хозяева животных часто используют целый арсенал незаконных методов для улучшения внешности своих верблюдов в погоне за многомиллионным призом.

Власти Саудовской Аравии начали самую масштабную кампанию по борьбе с верблюжьими "красавицами", которым делали инъекции ботокса и другие манипуляции для улучшения внешности, в результате чего от участия фестивале верблюдов имени короля Абдель Азиза были отстранены 40 дромадеров (одногорбых верблюдов), сообщает Аljazeera.

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Популярный в Саудовской Аравии фестиваль, который стартовал в начале этого месяца в пустыне к северо-востоку от столицы Эр-Рияда, приглашает заводчиков самых красивых верблюдов побороться за призовой фонд в размере около $66 млн.

Согласно правилам конкурса, строго запрещены инъекции ботокса, подтяжка лица и другие косметические изменения, призванные сделать верблюдов более привлекательными. Члены жюри определяют победителя на основании формы головы, шеи, горбов, снаряжения и осанки верблюдов.

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В этом году власти обнаружили, что десятки заводчиков растягивали губы и носы животных, использовали гормоны для укрепления мышц, вводили в головы и губы верблюдов ботокс, чтобы сделать их больше, "надували" части тела, придавая мышцам рельефность, с помощью специальных приспособлений и использовали ряд других ухищрений.

"Клуб стремится пресечь все акты фальсификации и обмана при украшении верблюдов. На манипуляторов будут наложены строгие наказания", – заявили организаторы фестиваля.

Конкурс красоты среди верблюдов – главное событие масштабного мероприятия, в программу которого также входят верблюжьи бега, распродажи и другие праздники, на которых обычно собираются тысячи дромадеров.

[ + – ] Фестиваль верблюдов имени короля Абдель Азиза

Фестиваль призван сохранить роль верблюдов в бедуинских традициях и наследии королевства, даже несмотря на то, что богатая нефтью страна продвигается вперед с реализацией мегапроектов. Разведение верблюдов – это многомиллионная отрасль, и аналогичные мероприятия проходят во всем регионе.

Напомним, откуда в Австралии взялся миллион верблюдов.