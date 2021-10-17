Спортсмены и просто красавцы. В Дубае клонируют чемпионов конкурсов красоты среди верблюдов

В мире конкурсов красоты среди верблюдов царит высокая конкуренция, а потому клонирование пользуется большим спросом. Так что ученые в клинике Дубая работают круглосуточно, чтобы производить животных под копирку!

Не каждое животное природа наделяет такими привлекательными (по верблюжьим стандартам) отвисшими губами и длинной элегантной шеей. Но современные технологии позволяют богатым клиентам заменить своего старого, но самого красивого верблюда на точно такого же.

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В Центре репродуктивной биотехнологии, откуда открывается вид на высокие небоскребы крупнейшего города в ОАЭ, ученые пристально вглядываются в микроскопы, а во дворе бродят десятки клонированных верблюдов.

"Спрос на клонирование верблюдов настолько велик, что мы не успеваем его удовлетворить", — рассказывает журналистам научный руководитель центра Нисар Вани.

Конкурсы красоты — не единственная движущая сила индустрии клонирования верблюдов. Многие клиенты хотят воспроизвести гоночных верблюдов или животных, которые производят большое количество молока.

[ + – ] Современные технологии позволяют богатым клиентам заменить своего старого, но самого красивого верблюда на точно такого же Фото: Ted McDonnell / Pexels

Но все-таки самый популярный заказ — "короли и королевы красоты". Клиенты в Персидском Заливе платят от 200 000 до 400 000 дирхамов (от 54 500 до 109 000 долларов) за дублирование верблюда-дромадера.

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Верблюдов выставляют напоказ на пыльных ипподромах по всему региону: там их перед конкурсом тщательно обследуют судьи. Обнаруженный ботокс или другие косметические наполнители вызывают скандал — что, в свою очередь, добавляет остроты и без того напряженной атмосфере соревнований с высокими ставками.

Сауд Аль-Отаиби, который проводит аукцион верблюдов в Кувейте, говорит, что оценка покупателями внешнего вида животных — это ключ к его бизнесу.

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"Цена верблюда определяется в зависимости от его красоты, здоровья и известности породы", — говорит верблюжий эксперт.

Что касается молодняка, "покупатели всегда хотят увидеть мать, чтобы убедиться, что это действительно красивая верблюдица — прежде чем покупать верблюжонка", — добавляет Аль-Отаиби.

[ + – ] Клонированные верблюжата в Центре репродуктивной биотехнологии в Дубае

Клонирование в ОАЭ: нет пути назад

Первый в мире клонированный верблюд появился 12 лет назад в Дубае.

Инджази, самка, чье имя по-арабски означает "достижение", родилась 8 апреля 2009 года после более чем пяти лет работы доктора Вани и его коллег.

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С того момента, как родилась Инджази, пути назад уже не было.

"Сейчас мы производим много, более 10-20 верблюжат в год. В этом году у нас пока что 28 беременностей, в прошлом году было 20 ", — с гордостью рассказывает Нисар Вани.

Центр репродуктивной биотехнологии выпускает "чемпионов по скачкам, высокопродуктивных животных… и победителей конкурсов красоты — Beauty Queens, — добавляет Вани, сидя в лаборатории рядом со стеклянным контейнером, в котором хранится тело клонированного верблюда.

[ + – ] Лаборатория в Дубае. Доктор Нисар Ахмад Вани смотрит в микроскоп, а рядом стоит клонированный теленок верблюда, законсервированный в формальдегиде

Верблюды, известные как "корабли пустыни" и когда-то использовавшиеся для перевозки товаров по пескам Арабского полуострова, сегодня являются символами традиционной культуры Персидского залива. Теперь, когда в качестве основного вида транспорта их заменили прожорливые внедорожники, верблюдов используют для скачек, а также производства мяса и молока.

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"Мы клонировали несколько верблюдиц, которые производят более 35 литров молока в день", — говорит доктор Вани, уточняя, что обычные верблюдицы дают 5 литров.

Верблюжье молоко в супермаркетах стран Персидского залива стоит на полках рядом с "обычным" коровьим молоком, а мясные продукты, такие как карпаччо из верблюжатины, подают в модных ресторанах.

"Самый печальный момент"

Клонирование собак, коров и лошадей популярно во многих странах, хотя зоозащитники утверждают, что этот процесс причиняет чрезмерные страдания животным, которые обеспечивают яйцеклетки и несут эмбрионы.

Заказы поступают в клиники клонирования в Объединенных Арабских Эмиратах — единственные подобные учреждения в Персидском заливе, где ученые разрабатывают новые методы, чтобы идти в ногу со временем.

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Самки верблюдов рожают только одного детеныша каждые два года — а период беременности составляет целых 13 месяцев. Но центры разведения используют технику суррогатного материнства для увеличения потомства, будь то клонирование или традиционное разведение.

"В этом процессе, который мы называем множественной овуляцией и переносом эмбрионов, мы сверхстимулируем самок-чемпионов и скрещиваем их с чемпионами-самцами", — пояснил Вани.

"Мы собираем эмбрионы у этих самок через семь-восемь дней, а затем переносим к суррогатным матерям, которые являются совершенно обычными животными".

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В качестве альтернативы клонированные верблюды могут быть созданы путем помещения ДНК из клеток яичников желаемого животного в яйца, взятые от суррогатных матерей.

"Эти матери вынашивают малышей до срока, и вместо того, чтобы рожать по одному детенышу за год, мы можем производить еще больше верблюжат", — рассказывает генетик.

Однако клонирование востребовано не только у тех, кто хочет владеть элитными верблюдами. Иногда клиенты просто просят воспроизвести любимое животное после внезапной смерти.

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Доктор Вани, который начал работать в клинике в 2003 году, говорит, что самым значимым моментом для него было рождение Инджази, а худшим стала ее смерть.

"Она умерла в этом году, — говорит специалист по клонированию. — Мы пришли утром и обнаружили у нее маточное кровотечение. Мы постарались сделать все, что в наших силах, чтобы ее спасти... Это был самый печальный момент".