Спортсмени і просто красені. У Дубаї клонують чемпіонів конкурсів краси серед верблюдів

У світі конкурсів краси серед верблюдів панує висока конкуренція, а тому клонування користується великим попитом. Тож учені в клініці Дубая працюють цілодобово, щоб виробляти тварин під копірку!

Не кожну тварину природа наділяє такими привабливими (за верблюжими стандартами) відвислими губами і довгою елегантною шиєю. Але сучасні технології дозволяють багатим клієнтам замінити свого старого, але найкрасивішого верблюда на точно такого ж.

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У Центрі репродуктивної біотехнології, звідки відкривається вид на найвищі хмарочоси найбільшого міста в ОАЕ, вчені пильно вдивляються в мікроскопи, а у дворі бродять десятки клонованих верблюдів.

"Попит на клонування верблюдів настільки великий, що ми не встигаємо його задовольнити", — розповідає журналістам науковий керівник центру Нісар Вані.

Конкурси краси — не єдина рушійна сила індустрії клонування верблюдів. Багато клієнтів хочуть відтворити гоночних верблюдів або тварин, які виробляють велику кількість молока.

[ + – ] Сучасні технології дозволяють багатим клієнтам замінити свого старого, але найкрасивішого верблюда на точно такого ж Фото: Ted McDonnell / Pexels

Але все ж таки найпопулярніші замовлення — "королі та королеви краси". Клієнти в Перській Затоці платять від 200 000 до 400 000 дирхамів (від 54 500 до 109 000 доларів) за дублювання верблюда-дромадера.

Верблюдів виставляють напоказ на запорошених іподромах по всьому регіону: там їх перед конкурсом ретельно обстежують судді. Виявлений ботокс або інші косметичні наповнювачі викликають скандал — що, зі свого боку, додає гостроти і без того напруженій атмосфері змагань з високими ставками.

Сауд Аль-Отаїбі, який проводить аукціон верблюдів у Кувейті, каже, що оцінка покупцями зовнішнього вигляду тварин — це ключ до його бізнесу.

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"Ціна верблюда визначається залежно від його краси, здоров'я і популярності породи", — говорить верблюжий експерт.

Що стосується молодняку, "покупці завжди хочуть побачити матір, щоб переконатися, що це дійсно гарна верблюдиця — перш ніж купувати верблюда", — додає Аль-Отаїбі.

[ + – ] Клоновані верблюжата в Центрі репродуктивної біотехнології в Дубаї

Клонування в ОАЕ: немає шляху назад

Перший у світі клонований верблюд з'явився 12 років тому в Дубаї.

Інджаза, самка, чиє ім'я з арабської означає "досягнення", народилася 8 квітня 2009 року після більш ніж п'яти років роботи доктора Вані та його колег.

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З того моменту, як народилася Інджаза, шляху назад вже не було.

"Зараз ми виробляємо багато, понад 10-20 верблюденят на рік. Цьогоріч у нас поки що 28 вагітностей, в минулому році було 20", — з гордістю розповідає Нісар Вані.

Центр репродуктивної біотехнології випускає "чемпіонів зі скачок, високопродуктивних тварин... і переможців конкурсів краси — Beauty Queens, — додає Вані, сидячи в лабораторії поруч зі скляним контейнером, в якому зберігається тіло клонованого верблюда.

[ + – ] Лабораторія в Дубаї. Доктор Нісар Ахмад Вані дивиться в мікроскоп, а поруч стоїть клоноване теля верблюда, законсервоване у формальдегіді

Верблюди, відомі як "кораблі пустелі" й колись використовувалися для перевезення товарів по пісках Арабського півострова, сьогодні є символами традиційної культури Перської затоки. Тепер, коли як основний вид транспорту їх замінили ненажерливі позашляховики, верблюдів використовують для скачок, а також виробництва м'яса і молока.

"Ми клонували кілька верблюдиць, які виробляють понад 35 літрів молока на день", — говорить доктор Вані, уточнюючи, що звичайні верблюдиці дають 5 літрів.

Верблюже молоко в супермаркетах країн Перської затоки стоїть на полицях поруч зі "звичайним" коров'ячим молоком, а м'ясні продукти, такі як карпачо з верблюжатини, подають в модних ресторанах.

"Найсумніший момент"

Клонування собак, корів та коней популярне в багатьох країнах, хоча зоозахисники стверджують, що цей процес завдає надмірних страждань тваринам, які забезпечують яйцеклітини і несуть ембріони.

Замовлення надходять в клініки клонування в Об'єднаних Арабських Еміратах — єдині подібні установи в Перській затоці, де вчені розробляють нові методи, щоб йти в ногу з часом.

Самки верблюдів народжують тільки одне дитинча кожні два роки — а період вагітності становить цілих 13 місяців. Але центри розведення використовують техніку сурогатного материнства для збільшення потомства, будь то клонування чи традиційне розведення.

"У цьому процесі, який ми називаємо множинною овуляцією і перенесенням ембріонів, ми надстимулюємо самок-чемпіонів і схрещуємо їх із чемпіонами-самцями", — пояснив Вані.

"Ми збираємо ембріони в цих самок через сім-вісім днів, а потім переносимо до сурогатних матерів, які є абсолютно звичайними тваринами".

Як альтернатива клоновані верблюди можуть бути створені шляхом поміщення ДНК з клітин яєчників бажаної тварини в яйця, взяті від сурогатних матерів.

"Ці матері виношують малят до терміну, і замість того, щоб народжувати по одному дитинчаті на рік, ми можемо виробляти ще більше верблюденят", — розповідає генетик.

Однак клонування затребуване не тільки в тих, хто хоче володіти елітними верблюдами. Іноді клієнти просто просять відтворити улюблену тварину після раптової смерті.

Доктор Вані, який почав працювати в клініці в 2003 році, говорить, що найбільш значущим моментом для нього було народження Інджази, а гіршим стала її смерть.

"Вона померла в цьому році, — говорить фахівець з клонування. — Ми прийшли вранці та помітили у неї маткову кровотечу. Ми постаралися зробити все, що в наших силах, щоб її врятувати... Це був найсумніший момент".