У США успішно клонували напіввимерлого чорноногого тхора

Чарівний тхір на прізвисько Елізабет Енн привнесе біорізноманіття в свою популяцію.

Дослідники успішно клонували вид тхорів, який знаходиться під загрозою зникнення, використовуючи клітини, які були заморожені більше 30 років тому. Про це повідомляє Live Science.

Клон на імʼя Елізабет Енн — це представник виду черноногих тхорів, одного з виду, який найшвидше вимирає в Північній Америці, згідно з даними Всесвітнього фонду дикої природи. Елізабет Енн була створена з використанням клітин Вілли, дикого чорноногого тхора, який помер, а її клітини були заморожені в 1988 році. Клонування тварини відбувалося під егідою Служби охорони рибних ресурсів і диких тварин США (USFWS).

У заяві говориться, що це був перший раз, коли в США клонували представника виду, який зникає. Дослідники сподіваються, що Елізабет Енн допоможе привнести генетичну різноманітність в популяцію чорноногих тхорів. Нині популяція тварин відбувається всього від семи особин, що робить усіх нині живих представників цього роду зведеними братами і сестрами.

"Власне прагнення до виживання цього виду призвело до успішного народження Елізабет Енн. Її поява знаменує початок нової ери для її виду та для всіх видів, що знаходяться під загрозою. Це величезна перемога в питанні біорізноманіття та порятунку генетики", — говорить глава природоохоронної організації Revive & Restore Раяна Фелана.

Колись вважалося, що чорноногі тхори вимерли, але в 1981 році вчені виявили невелику популяцію, що дозволило захисникам природи почати програми розведення виду в неволі. За даними Revive & Restore, від 250 до 350 тхорів зараз живуть у неволі, а ще 300 — у місцях реінтродукції в дикій природі. Але обмежена генетична різноманітність зробила вид схильним до деяких проблем зі здоровʼям і певних інфекцій.

Оскільки Вілла була одним із "семи засновників" популяції, її гени, якими зараз володіє клонована Елізабет Енн, можуть привнести такі необхідні зміни в генетику популяції.

Проект із клонування чорноногого тхора почався в 2013 році й став результатом партнерства між багатьма компаніями із захисту дикої природи.

До цього, в інших частинах світу вже були клоновані види тварин, що знаходяться під загрозою зникнення, враховуючи гаурів у 2001 році, піренейських гірських козлів у 2009 році та диких койотів у 2012 році.