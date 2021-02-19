В США успешно клонировали вымирающего черноного хорька

Очаровательный хорек по кличке Элизабет Энн привнесет биоразнообразие в свою популяцию.

Исследователи успешно клонировали находящийся под угрозой исчезновения вид хорьков, используя клетки, которые были заморожены более 30 лет назад. Об этом сообщает Live Science.

Клон по имени Элизабет Энн – это представитель вида черноногих хорьков, одного из самых быстро вымирающих вида в Северной Америке, согласно данным Всемирного фонда дикой природы. Элизабет Энн была создана с использованием клеток Виллы, дикого черноногого хорька, который умер, а ее клетки были заморожены в 1988 году. Клонирование животного проходило под эгидой Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США (USFWS).

В заявлении говорится, что это был первый раз, когда в США клонировали представителя исчезающего вида. Исследователи надеются, что Элизабет Энн поможет привнести генетическое разнообразие в популяцию черноногих хорьков. На данный момент популяция животных происходит всего от семи особей, что делает всех ныне живущих представителей этого рода сводными братьями и сестрами.

"Именно стремление к выживанию этого вида привело к успешному рождению Элизабет Энн. Ее появление знаменует начало новой эры для ее вида и для всех видов, находящихся под угрозой. Это огромная победа в вопросе биоразнообразия и спасения генетики", – говорит глава природоохранной организации Revive & Restore Райана Фелана.

Когда-то считалось, что черноногие хорьки вымерли, но в 1981 году ученые обнаружили небольшую популяцию, что позволило защитникам природы начать программы разведения вида в неволе. По данным Revive & Restore, от 250 до 350 хорьков сейчас живут в неволе, а еще 300 в местах реинтродукции в дикой природе. Но ограниченное генетическое разнообразие сделало вид подверженным некоторым проблемам со здоровьем и определенным инфекциям.

Поскольку Вилла не была одним из "семи основателей" популяции, ее гены, которыми сейчас владеет клонированная Элизабет Энн, могут привнести столь необходимые изменения в генетику популяции.

Проект по клонированию черноного хорька начался в 2013 году и стал результатом партнерства между многими компаниями по защите дикой природы.

До этого, в других частях мира уже были клонированы виды животных, находящихся под угрозой исчезновения, включая гаур в 2001 году, пиренейских горных козлов в 2009 году и диких койотов в 2012 году.