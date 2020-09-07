Гены хранили в морозилке. В США клонировали лошадь Пржевальского, которая умерла около 40 лет назад

Жеребенок по кличке Курт появился на свет в начале августа в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии.

В США клонировали лошадь Пржевальского, которая умерла около 40 лет назад. Замороженный в 1980 году ген лошади хранили в морозильной камере – это были клетки жеребца, родившегося в 1975 году, он прожил до 1998 года в США.

Об этом сообщается на сайте компании Revive & Restore, специализирующиеся на сохранении и восстановлении генетических данных исчезающих животных.

Ученые смогли восстановить ген, и осуществить удачное клонирование лошади Пржевальского – первое за последние 17 лет.

"Это рождение расширяет возможности для генетического спасения исчезающих диких видов, – сказал Райан Фелан, исполнительный директор Revive & Restore. – Передовые репродуктивные технологии, включая клонирование, могут спасти виды, позволяя нам восстановить генетическое разнообразие, которое в противном случае было бы потеряно со временем".

Курт в ветклинике Техаса, США/31 августа

Лошади Пржевальского – не единственный вид, который Revive & Restore пытается возродить с помощью биотехнологии. Группа пытается возродить по крайней мере шесть исчезающих или вымерших видов, в том числе шерстистого мамонта, который вымер около 4000 лет назад.

Всего в мире насчитывается около двух тысяч лошадей, рожденных от 12 особей лошади Пржевальского и спасенных в 1990-х от вымирания.

Напомним, ранее стало известно, что ученые хотят клонировать исчезающих суматранских носорогов. В мире их осталось 275 особей.