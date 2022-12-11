Небезпечніше коронавірусу: ЗМІ повідомили про загрозу поширення "верблюжого грипу"

У зоні ризику, як стверджують журналісти, знаходяться футбольні вболівальники, які приїхали до Катару на матчі ЧС-2022 з футболу.

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Лікарі по всій Великій Британії попереджені про ймовірний спалах "верблюжого грипу", яким уболівальники могли заразитися під час поїздки до Катару на Чемпіонат світу з футболу. Про це пише The Sun.

Агентство з безпеки охорони здоров'я Великобританії закликало лікарів стежити за людьми, які скаржаться на лихоманку та утруднене дихання. Вболівальникам, які їздили до Катару на ЧС-2022 з футболу, радили не торкатися верблюдів і не кататися на них, оскільки вони можуть бути переносниками "верблюжого грипу".

За останні роки від "верблюжого грипу", або близькосхідного респіраторного синдрому (БСРС), померло понад 1000 осіб.

І тепер кількість випадків може зрости через величезну кількість уболівальників, які з'їжджалися до Катару на чемпіонат світу і, можливо, контактували з верблюдами.

"Верблюжий грип" (MERS) набагато смертоносніший, ніж Covid-19 — більше третини людей, які заразилися ним, помирають у порівнянні з менш ніж 4% хворих на коронавірус. І проти "верблюжого грипу" немає ефективної вакцини.

В інформаційній записці, розісланій Агентством з безпеки охорони здоров'я, йдеться: "Лікарі та групи громадської охорони здоров'я повинні бути особливо уважні до можливості MERS у мандрівників, що повернулися з чемпіонату світу".

Верблюжим грипом, або близькосхідним респіраторним синдромом, можна заразитися при тісному контакті з верблюдами або при вживанні непастеризованого верблюжого молока. Також він може перейти від людини до людини. Цього року в Катарі вже було зареєстровано два випадки, і обидва рази хворі контактували з верблюдами.

У деяких, хто заражається цією хворобою, не спостерігається жодних симптомів, але інші страждають від лихоманки, кашлю, утрудненого дихання, діареї та блювання.

Також британські лікарі перед ЧС-2022 відзначали вісім хвороб, які вболівальники з високою ймовірністю можуть підхопити під час подорожі до Катару: це коронавірус, мавп'яча віспа, верблюжий грип, кір, гепатит А, гепатит В, діарея, а також трансмісивні захворювання (шкірний лейшманіоз, малярія, лихоманка денге, сказ).

Катання на верблюдах — популярний спосіб проведення часу в Катарі як серед місцевих жителів, так і серед туристів.

Крім того, під час Чемпіонату світу з футболу в Катарі також проходив конкурс краси серед верблюдів. Популярний захід, який збирає тисячі глядачів, і який цілком міг залучити іноземних туристів.