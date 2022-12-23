С улыбкой и в бассейне. Криштиану Роналду запостил первое фото после проигрыша на ЧМ-2022

С 18 декабря, когда победу на Чемпионате мира одержала сборная Аргентины, Роналду хранил молчание и не постил фотографии.

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Криштиану Роналду, наконец, снова вернулся в соцсети и запостил первый пост с того момента, как его команда, сборная Португалии "вылетела" с ЧМ-2022, а сборная Аргентины одержала победу над сборной Франции. Улыбающийся Роналду позировал в бассейне. Об этом пишет Daily Mail.

Фото он опубликовал на фоне многочисленных скандалов на Чемпионате мира, когда он даже грозился бросить команду и уехать из Катара. А также на фоне слухов о том, что он подписал многомиллионный контракт с дубайским футбольным клубом Al Nassr.

[ + – ] Огорченный неудачей на ЧМ-2022, Криштиану Роналду наконец вернулся в соцсети Фото: Скриншот

Криштиану Роналду явно был расстроен тем фактом, что Лионель Месси, его давний соперник, выиграл турнир в Катаре со счетом 4:2 в серии пенальти.

Роналду тренировался со своим бывшим клубом "Реал Мадрид", но на прошлой неделе вылетел в Дубай и в настоящее время остается там.

Футболист поделился в Instagram фотографией, на которой подробно описал свои "три аспекта реальности": "боль, неуверенность и постоянная работа".

Цитата взята из недавнего документального фильма Netflix режиссера Джона Хилла про американского психотерапевта Фила Штутца, работающего над улучшением жизни. Также он напоминал подписчикам, что "предан Португалии".

Поклонники Роналду подозревают, что слухи о его переезде в Дубай верны и таким образом Роналду готовит их официальному сообщению об этом.

Напомним, Португалия проиграла Марокко со счетом 1:0 в четвертьфинале турнира в Катаре.

37-летний футболист вышел со скамейки запасных, чтобы заменить Рубена Невеша в начале второго тайма. Однако ему не удалось изменить ситуацию.

Роналду был явно расстроен после игры. Камера запечатлела капитана сборной Португалии, уходящего в слезах.

Напомним, соперник Роналду, Лионель Месси, напротив, пожинает лавры. Его фото с кубком Чемпионата мира установило новый рекорд в Instagram. Сейчас там более 72 миллионов лайков.