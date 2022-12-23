З посмішкою та в басейні. Кріштіану Роналду запостив перше фото після програшу на ЧС-2022

З 18 грудня, коли перемогу на Чемпіонаті світу здобула збірна Аргентини, Роналду зберігав мовчання та не постив фотографії.

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Кріштіану Роналду, нарешті, знову повернувся до соцмереж і запостив перше фото з того моменту, як його команда, збірна Португалії "вилетіла" з ЧС-2022, а збірна Аргентини здобула перемогу над збірною Франції. Усміхнений Роналду позував у басейні. Про це пише Daily Mail.

Фото він опублікував на тлі численних скандалів на Чемпіонаті світу, коли він навіть погрожував покинути команду та виїхати з Катару. А також на тлі чуток про те, що він підписав багатомільйонний контракт із дубайським футбольним клубом Al Nassr.

[ + – ] Засмучений невдачею на ЧС-2022, Кріштіану Роналду нарешті повернувся до соцмереж Фото: Скриншот

Кріштіану Роналду явно засмутився тим фактом, що Ліонель Мессі, його давній суперник, виграв турнір у Катарі з рахунком 4:2 у серії пенальті.

Роналду тренувався зі своїм колишнім клубом "Реал Мадрид", але минулого тижня вилетів у Дубай і зараз залишається там.

Футболіст поділився в Instagram фотографією, на якій докладно описав свої "три аспекти реальності": "біль, невпевненість та постійна робота".

Цитата взята з недавнього документального фільму Netflix режисера Джона Хілла про американського психотерапевта Філа Штутца, який працює над покращенням життя. Також він нагадував підписникам, що "відданий Португалії".

Шанувальники Роналду підозрюють, що чутки про його переїзд до Дубаї вірні і таким чином Роналду готує офіційне повідомлення про це.

Нагадаємо, Португалія програла Марокко з рахунком 1:0 у чвертьфіналі турніру у Катарі.

37-річний футболіст вийшов із лави запасних, щоб замінити Рубена Невеша на початку другого тайму. Однак йому не вдалося змінити ситуацію.

Роналду був явно засмучений після гри. Камера відобразила капітана збірної Португалії, що йде у сльозах.

Нагадаємо, суперник Роналду, Ліонель Мессі, навпаки, пожинає лаври. Його фото з кубком Чемпіонату світу встановило новий рекорд у Instagram. Нині там понад 72 мільйони лайків.