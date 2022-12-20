Фото Ліонеля Мессі із кубком Чемпіонату світу встановило рекорд в Instagram

Раніше "переможцем номінації" було звичайне яйце.

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Фото 35-річного аргентинського футболіста Ліонеля Мессі з кубком Чемпіонату світу встановило новий рекорд в Instagram.

На момент публікації новини знімок легендарного спортсмена лайкнули 63 253 260 осіб. До цього лише спільне фото Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду для кампейну Lois Vuitton набирало значну кількість лайків — а саме понад 42 млн.

Втім, основним конкурентом найбільшої кількості лайків було фото звичайного яйця, якому у 2019 році поставили близько 56 млн реакцій.

"Чемпіони світу! Стільки разів мріяв про це, що досі не можу повірити. Щиро дякую моїй родині, всім, хто підтримував і вірив у мене. Ми це зробили!", — зазначив чемпіон світу.

У коментарях аргентинську знаменитість привітав футболіст Пеле, один із кращих тренерів у світі Жозе Моурінью, легендарні футболісти Деку, Рівалдо та багато інших.

[ + – ] Ліонель Мессі

Нагадаємо, Ліонеля Мессі визнали найкращим футболістом Чемпіонату світу-2022.

Також Фокус писав про унікальний кубок для ЧС-2022, який виготовив модний дім Lois Vuitton, а представили індійська акторка Діпіка Падуконе та іспанський футболіст Ікер Касільяс.