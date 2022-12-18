Діпіка Падуконе та Ікер Касільяс представили кубок ЧС-2022 (фото)

Футбольний трофей ексклюзивно створив модний дім Louis Vuitton.

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36-річна індійська акторка Діпіка Падуконе та 41-річний колишній іспанський футболіст Ікер Касільяс представили головний трофей Чемпіонату світу з футболу. Про це пише Іndian Еxpress.

Боллівудська зірка та екскапітан збірної Іспанії представили трофей Чемпіонату світу з футболу 2022 року на стадіоні Lusail у Катарі. Діпіка та Касільяс супроводжували виготовлену на замовлення скриньку з трофеєм Louis Vuitton і відкрили її на стадіоні.

Згідно з офіційним вебсайтом Louis Vuitton, "у рамках свого партнерства з однією з найбільших спортивних подій у світі Louis Vuitton створив спеціально розроблені валізи для Чемпіонатів світу з футболу 2010, 2014, 2018 і 2022 років. Скринька з трофеями була ретельно виготовлена, щоб захистити 6,175 кілограмів 18-каратного золота та малахіту.

[ + – ] Діпіка Падуконе та Ікер Касільяс

Зазначимо, що 18 грудня 2022 у Катарі відбудеться фінал ЧС-2022, у якому зіграють збірні Аргентини та Франції.

[ + – ] Діпіка Падуконе та Ікер Касільяс Фото: Getty Images

До фанатів на трибунах індійська модель вийшла в образі від Louis Vuitton. Тим часом колишній іспанський спортсмен продемонстрував класичний темно-синій костюм, додавши до нього червону краватку.

Нагадаємо, збірна Хорватії здобула перемогу у матчі з Марокко.

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